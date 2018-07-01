Политика
РБКСотрудники ФБК решили подать в суд на Путина
Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный в список НКО-иноагентов, подает в суд на президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Навального. В качестве истцов выступили Навальный, ФБК и десять сотрудников фонда.
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с чего всё началось
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подали иск к Владимиру Путину из-за уголовного дела об отмывании денег против ФБК в Тверской суд Москвы, сообщается на сайте Навального.Дождь07:06
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Политика
Торгпред Украины: Киев не может закрыться от российских товаров стеной
Между Украиной и Россией невозможно построить непреодолимую "торговую стену", торговля товарами между двумя странами все равно будет существовать, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Авто
Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Футбол
После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Общество
Путин назвал повышение цен на справку для водителей чушью
Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
Экономика
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Политика
Бывшего главу Службы безопасности Украины обвинили в шпионаже
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по факту возможного совершения бывшим главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.
Футбол
Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Футбол
Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Происшествия
На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело
СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
Политика
Украинец пожаловался на кражу трусов с возвращенного РФ корабля
Член экипажа одного из украинских судов, задержанных Россией, заявил, что после возвращения кораблей обнаружилась пропажа нижнего белья.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Происшествия
СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова
Следственные мероприятия у Кононовой с утра 21 ноября проводят следователи Следственного комитета России вместе с сотрудниками ФСБ.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Армия и оружие
Армия США начала поиск роботов для медицинской эвакуации
Командование медицинских исследований и разработок Армии США опубликовало запрос на информацию о роботах разной степени автономности, которых можно было бы использовать в рамках оказания экстренной медицинской помощи бойцам и для эвакуации раненых.
Футбол
Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке
Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Футбол
Роналду не извинился перед партнерами по «Ювентусу» за свое поведение
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал извиняться перед партнерами по клубу за поведение в матче 12-го тура серии А против «Милана» (1:0). Напомним, наставник туринского клуба Маурицио Сарри заменил игрока во втором тайме, после чего Роналду покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.
Политика
Зеленский отказался от помощи Лукашенко
По словам Зеленского, глава Белоруссии Александр Лукашенко не раз предлагал ему помощь на границе между Россией и Украиной.
Экономика
В России введут минимальные цены на сигареты
Законопроект о введении в России единой минимальной цены на табачную продукцию внесен в Госдуму.
Игры
В Portal 2 улучшили локальный кооператив
Valve выпустила патч для Portal 2, в котором доработала локальный кооператив на ПК.
Наука
Одно полушарие мозга человека может заменить другое
Общество
На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Авто
В Сети появились первые изображения нового Nissan X-Trail
Новые шпионские изображения, распространяемые в Сети, позволяют взглянуть на Nissan Xtrail следующего поколения.