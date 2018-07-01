с чего всё началось

Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный в список НКО-иноагентов, подает в суд на президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Навального. В качестве истцов выступили Навальный, ФБК и десять сотрудников фонда.

Сотрудники ФБК решили подать в суд на Путина

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