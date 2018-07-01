Политика

РБКРБКСотрудники ФБК решили подать в суд на Путина

Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный в список НКО-иноагентов, подает в суд на президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Навального. В качестве истцов выступили Навальный, ФБК и десять сотрудников фонда.
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с чего всё началось
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подали иск к Владимиру Путину из-за уголовного дела об отмывании денег против ФБК в Тверской суд Москвы, сообщается
 на сайте Навального.
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