В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей

Общество Доктор Мясников рассказал о будущем коронавируса Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram, что коронавирус "останется с нами навсегда", присоединившись к сонму вирусов и бактерий, с которыми человечество уже сосуществует. 26

Происшествия Новикову предъявили обвинение в получении взятки Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 1,1K

Общество В Госдуме напомнили о штрафах за несоблюдение дистанции в магазинах В Роспотребнадзоре "Газете.Ru" рассказали, кто ответственен за нарушения санитарных ограничений в магазинах, а в Госдуме напомнили, какое наказание понесут нарушители правил.

Здоровье Онищенко раскритиковал медиков, комментирующих данные о коронавирусе Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского правительства – призвал доверять информации о новом типе коронавируса COVID-19, которая исходит только от профильных специалистов, в частности, врачей-инфекционистов. 2

Экономика Экономист предложил напечатать триллионы рублей, чтобы спасти россиян от кризиса Ранее депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга обратились к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выплатить взрослым россиянам по 25 тысяч рублей в качестве материальной поддержки в период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 1

Политика Коронавирус вскрыл тайны вербовки российских детей Госдепом Несколько лет Соединенные Штаты тайно увозили к себе десятки российских подростков – без ведома Москвы осуществляя так называемые программы обмена. 4,7K

Общество В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса. 6

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 686

Транспорт Собянин продлил и дополнил пропускной режим Москва продлевает до начала мая действие ограничений, введенных 13 апреля из-за пандемии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. 2,3K

Происшествия В Рязанской области ещё у 38 человек подтвердили коронавирус Рязань, 16 апреля 2020, 11:18 — REGNUM За минувшие сутки ещё у 38 человек подтверждён коронавирус в Рязанской области.

Политика Онищенко описал сценарий выхода России из карантина с коронавирусом Бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил план американского президента Дональда Трампа, по которому США собирается выходить из карантина в три этапа. 3

Политика Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными. 404