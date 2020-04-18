Общество
Lenta.ruСотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
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Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Общество
Доктор Мясников рассказал о будущем коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram, что коронавирус "останется с нами навсегда", присоединившись к сонму вирусов и бактерий, с которыми человечество уже сосуществует.
РИА Новости 05:28
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Общество
В Госдуме напомнили о штрафах за несоблюдение дистанции в магазинах
В Роспотребнадзоре "Газете.Ru" рассказали, кто ответственен за нарушения санитарных ограничений в магазинах, а в Госдуме напомнили, какое наказание понесут нарушители правил.
Газета.Ru 11:17
Наука
Создан новый метод для лечения рака печени
Rusargument вчера в 19:49
Здоровье
Онищенко раскритиковал медиков, комментирующих данные о коронавирусе
Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского правительства – призвал доверять информации о новом типе коронавируса COVID-19, которая исходит только от профильных специалистов, в частности, врачей-инфекционистов.
Свободная Пресса 10:11
Авто
Mitsubishi Delica для путешественников поступила в продажу
В Японии дебютировала новая специальная версия Mitsubishi Delica D:5 Jasper.
Новые автомобили вчера в 06:56
Здоровье
Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19
Минздрав не нашел противопоказаний для применения незарегистрированного в России препарата для лечения коронавируса, который бесплатно передал Китай.
РБК 11:05
Религия
РПЦ приравняла инопланетян к бесам
Интерфакс 10:03
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Общество
ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян.
Известия вчера в 01:32
Экономика
Экономист предложил напечатать триллионы рублей, чтобы спасти россиян от кризиса
Ранее депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга обратились к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выплатить взрослым россиянам по 25 тысяч рублей в качестве материальной поддержки в период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru 08:10
Политика
Коронавирус вскрыл тайны вербовки российских детей Госдепом
Несколько лет Соединенные Штаты тайно увозили к себе десятки российских подростков – без ведома Москвы осуществляя так называемые программы обмена.
Взгляд.ру 15 апреля в 15:00
Общество
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим
Москва продлевает до начала мая действие ограничений, введенных 13 апреля из-за пандемии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 05:53
Происшествия
В Рязанской области ещё у 38 человек подтвердили коронавирус
Рязань, 16 апреля 2020, 11:18 — REGNUM За минувшие сутки ещё у 38 человек подтверждён коронавирус в Рязанской области.
REGNUM 16 апреля в 04:18
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Экономика
Пенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей
Общие потери пенсионной системы могут составить в этом году 1,6 триллиона руб. (почти 30% прошлогодних страховых отчислений).
Вести.Ru вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Малышева назвала Лободу мужчиной в прямом эфире
NewInform 10:28
Общество
Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости 07:23
Общество
Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru 10:56
Политика
Онищенко описал сценарий выхода России из карантина с коронавирусом
Бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил план американского президента Дональда Трампа, по которому США собирается выходить из карантина в три этапа.
LentaChel.ru вчера в 14:12
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными.
RT на русском 10:09
Футбол
«Спартак» не станет выкупать Шюррле у «Боруссии»
Руководители московского «Спартака» решили не приобретать права на полузащитника Андре Шюррле у «Боруссии» из Дортмунда.
ProstoProSport вчера в 13:15
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 16 апреля в 11:36