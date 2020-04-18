Общество

Lenta.ruLenta.ruСотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей

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В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
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Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы ФС РФ VI и VII созывов. Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
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