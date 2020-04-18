Общество
Lenta.ruСотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
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Гаджеты
Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом
Смартфон Oppo A92s, разработанный корпорацией BBK Electronics, показали на качественных рендерах перед дебютом.
Дни24 06:20
Происшествия
В Кировской области избили водителя и врача «скорой»
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля.
Российская газета 12:45
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
Здоровье
В Оренбуржье зарегистрировано 235 случаев заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в прямом эфире сообщила, что на 18 апреля в регионе зарегистрировано 235 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, из них федеральным референс-центром подтверждено 140 диагнозов.
АиФ Оренбург 07:25
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Авто
Опубликована новая информация о Land Rover Defender 80
СМИ США назвали его 80 - учитывая, что Land Rover называет две версии Defender 90 и 110 - хотя подтверждения этому нет.
SpeedMe 16 апреля в 15:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия 10:34
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
Газета.Ru 12:21
Политика
Власти Польши продлили иностранцам срок законного пребывания в стране
Варшава, 18 апреля 2020, 15:48 — REGNUM Правительство Польши разрешило законно находиться на своей территории иностранцам, которые въехали по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момент объявления в Польше пандемии.
REGNUM 09:56
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости вчера в 06:34
Культура
Ирада Аюпова выступила в защиту сериала «Зулейха открывает глаза»
После требования коммунистов прекратить показывать сериал «Зулейха открывает глаза» по телеканалу «Россия 1» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что эта позиция губительна для развития профессионального искусства.
Kazanfirst.ru 07:42
Общество
Коронавирус выявлен уже в 27 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом подтверждены в 27 районах и городских округах (включая Нижний Новгород) Нижегородской области.
Время Н 10:58
Общество
Трудовым мигрантам разрешили до 15 июня не платить за патенты
Как говорится в указе, обязательным условием становится соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.
Говорит Москва 09:30
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Кино
Бри Ларсон может получить камео в «Шан-Чи и легенде десяти колец»
Как сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на свои источники, о мотивации скруллов можно будет узнать чуть больше в предстоящем фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Здоровье
В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 08:44
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Кино
Авторы «Ковбоя Бибопа» от Netflix уже планируют второй сезон
Авторов проекта консультирует режиссёр оригинального аниме Синъитиро Ватанабэ. Главную роль исполняет Джон Чо (" Поиск").
Игромания.ру вчера в 12:37
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Кино
Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов
Ревизор.ру 00:34