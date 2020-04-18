Общество
Lenta.ruСотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
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Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM 16 апреля в 05:00
Гаджеты
В Сети появились новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi
На просторах Сети опубликованы новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi.
Актуальные Новости 16 апреля в 01:44
Политика
Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге
Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия 20:40
Общество
МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень
"Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть водой и мылом", - советуют в МЧС.
ТАСС 20:29
Здоровье
Сыпь на коже может быть симптомом коронавируса
Новым возможным симптомом коронавируса назвали кожную сыпь и проявление сосудистого рисунка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Московского комсомольца».
МР7.ру 06:57
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:43
Космос
США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая
News.ru вчера в 14:33
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня 19:10
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Общество
В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Политика
Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение
Мурманский вестник 08:27
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Религия
В РПЦ отказались признавать существование инопланетян
Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли.
РБК 12:31
Киберспорт
Рейтинг Fallout 76 в Steam неожиданно стал положительным
После установки обновления Wastelanders для Fallout 76 игра внезапно начала набирать популярность у игроков, характеризовавших ее не иначе как бесцельное хождение по пустыне, и теперь ее рейтинг в Steam составляет 71% положительных отзывов.
Faktom 13:12
Футбол
Три клуба ФНЛ хотят сняться с лиги из-за проблем с финансированием
По данным Metaratings.ru, «Шинник», «Мордовия» и «Нижний Новгород», выступающие в ФНЛ, хотят сняться с чемпионата.
Бомбардир.ру 12:30
Общество
В Подмосковье ужесточили пропускной режим
Правила вступают в силу с 22 апреля. Власти Московской области с предстоящей недели ужесточают пропускной режим.
Оka.fm 10:15
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Общество
Ученый рассказал о перспективе туристической отрасли после пандемии
По мнению Чира, восстановление туристической отрасли после окончания пандемии может произойти довольно быстро - как только к туристам вернется определенная уверенность в своей безопасности.
РЕН ТВ 20:23
Авто
Власти Китая раздадут гражданам деньги на покупку новых авто
Власти КНР намерены поддержать спрос на новые автомобили чтобы восстановить промышленность.
Реальное время 15 апреля в 19:34
Энергетика
Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru 16 апреля в 03:19
Космос
Ученые раскрыли новую тайну Нибиру
ToDay News Ufa вчера в 09:06
Авто
Легендарной «Копейке» исполнилось 50 лет
19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки».
Автоновости дня 08:42