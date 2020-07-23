Общество
Газета.RuСотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 22 сторонников террористической организации. Членов межрегиональной ячейки террористов задержали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Они, как считают силовики, призывали к терроризму, вербовали людей, а затем отправляли их в зону боевых действий.
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Экономика
Все сбережения потратили в кризис 8% россиян
В июле почти треть россиян (32%) признались, что им приходилось тратить сбережения с момента наступления кризиса: доля таких граждан достигла максимума с апреля, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf).
РБК 12:33
Здоровье
Названы главные факторы развития рака желудка
На сегодняшний день основной фактор риска развития рака желудка – бактерия Helicobacter pylori.
SterlitamakTime.ru 03:45
Политика
РБК: трехдневное голосование пройдет на выборах 2020 года
Издание отмечает, что 23 июля в повестке заседания Центризбиркома стоит пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в Единый день голосования 13 сентября 2020 года».
Коммерсантъ 18:12
Общество
Полиция возбудила дело в отношении администрации аквапарка в Яровом
Причиной стало нарушение "ковидного" указа Полиция возбудила административное дело по факту работы аквапарка в Яровом за нарушение указа губернатора Алтайского края от 31 марта № 44.
АМИТЕЛ 08:12
Армия и оружие
Израиль предупредил Россию о новых рисках в Сирии
Израиль предупредил РФ о недопустимости переброски Ираном на территорию Сирии своих средств противовоздушной обороны (ПВО), рассказал со ссылкой на источники журнал Breaking Defense.
Независимая газета 14:06
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Происшествия
По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор
По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 11:20
Происшествия
Суд сократил срок ареста обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о продлении срока содержания под стражей четверых бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств при задержании журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, сообщает ТАСС.
Народные новости вчера в 11:02
Происшествия
В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского
Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ 09:32
Политика
Еще один первый зампред увольняется из правительства Хабаровского края
Первые кадровые перестановки в правительстве региона прокомментировал врио губернатора Михаил Дегтярев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край сегодня 21:30
Политика
Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ 03:44
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Баскетбол
«У меня ДНК победителя, постараюсь принести „Зениту“ первый трофей»
33-летний американец Кей Си Риверс стал самым титулованным новичком баскетбольного «Зенита» в нынешнее межсезонье.
Известия 17:01
Армия и оружие
Новейший ракетный комплекс РФ С-500 превзойдет американский THAAD
Китайское издание Sina провело сравнение нового российского ЗРК С-500 "Прометей" и американского комплекса ПРО THAAD.
Территория новостей 10:00
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
Происшествия
Арбитражного судью на Алтае приговорили к семи годам колонии за взятку
Как поясняется на сайте Генпрокуратуры РФ, Колесникова приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Инфорос 21 июля в 07:24
Экономика
В США растет число заявок на пособие по безработице
Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло на прошлой неделе впервые почти за четыре месяца, что говорит о том, что рынок труда застопорился на фоне возобновления новых вспышек COVID-19 и снижения спроса, передает Reuters.
BFM.ru 19:05
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news 14:27
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Музыка
The Rolling Stones выпустили неизвестную ранее песню
Легендарная рок-группа The Rolling Stones решила порадовать своих поклонников и выпустила неизвестную ранее песню.
Комсомольская правда 07:04
Футбол
«Крылья Советов» в третий раз за шесть лет вылетели в ФНЛ
«Крылья» вылетели в ФНЛ в третий раз за последние шесть лет.
ProstoProSport вчера в 08:00
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.
РИА Новости 04:16
Авто
В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL
Дизайнер Иван Десятниченко пофантазировал, каким мог бы стать электромобиль Lada Vesta FL.
Новые автомобили 00:07
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:40