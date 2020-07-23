Общество
Газета.RuСотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 22 сторонников террористической организации. Членов межрегиональной ячейки террористов задержали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Они, как считают силовики, призывали к терроризму, вербовали людей, а затем отправляли их в зону боевых действий.
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Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК вчера в 10:06
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Экономика
Россиянам предрекают потерю сбережений в августе 2020 года
Эксперты предупреждают, что в России уже в августе может наступить девальвация.
ToDay News Ufa вчера в 08:33
Здоровье
Мэр свердловского города заявил о коронавирусной катастрофе
Мэр Тавды Виктор Лачимов назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом катастрофической.
URA.Ru 10:27
Здоровье
В Саратовской области добились двух показателей для снятия ограничений
На сегодняшнем брифинге в минздраве начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального Роспотребнадзора Галина Архипова сообщила, что Саратовская область по-прежнему не готова ко второму этапу снятия ограничений.
АиФ Саратов 05:59
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Новые автомобили вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Космос
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала с космодрома Вэньчан на юге КНР.
Российская газета 02:24
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки.
Газета.Ru вчера в 16:07
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Государственная Дума РФ во втором чтении приняла законопроект, который разграничивает понятия «цифровая валюта» и «цифровые финансовые активы», пишет РИА Новости.
Live24 02:00
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» получил убежище в Литве
Бывший генеральный директор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко получил политическое убежище в Литве.
РБК 07:31
Армия и оружие
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
REGNUM вчера в 06:45
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
Футбол
Столичный клуб готов выделить «Химкам» 250 млн. руб
Напомним, что 22 июля руководство подмосковной команды объявило о решении выступать в РПЛ.
Газета.Ru 10:19
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости вчера в 05:56
Происшествия
Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу
Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС 09:39
Политика
Володин сделал замечание Зюганову и не согласился с критикой Кремля
Не соглашусь с вами в отношении действий администрации.
News.ru вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Здоровье
Единая цифровая система здравоохранения начнет работу в Свердловской области с 1 августа
Власти Свердловской области запустят единую цифровую систему здравоохранения в регионе с 1 августа.
ТАСС 09:09
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК вчера в 09:53
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Общество
Пять выпускников в Туве набрали сто баллов на ЕГЭ по русскому языку
Кызыл, 23 июля 2020, 11:26 — REGNUM Наибольшее число стобалльников в Туве получили высшую оценку на ЕГЭ по русскому языку.
REGNUM 04:26
Здоровье
Вологодская область выбилась в лидеры по количеству вшей у населения
Вологодская область выбилась в лидеры по количеству вшей у населения.
Vologda-poisk.ru 09:47
Экономика
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 06:11
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по разделу активов
Сбербанк заплатил «Яндексу» 2,4 млрд руб. за 25% плюс одну акцию в компании «Яндекс.Деньги» и стал ее единственным владельцем, сообщили в пресс-службе банка.
Коммерсантъ 06:23
Общество
ВЦИОМ: более трети россиян не хватает денег до зарплаты
33 процента россиян периодически испытывают нехватку денег до получения зарплаты, а 10 процентов сталкиваются с такой проблемой регулярно.
Вести.Ru 04:50