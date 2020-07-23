Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 22 сторонников террористической организации. Членов межрегиональной ячейки террористов задержали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Они, как считают силовики, призывали к терроризму, вербовали людей, а затем отправляли их в зону боевых действий.

Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири

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