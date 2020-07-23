Происшествия

ВедомостиВедомостиФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах

ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. Среди задержанных ‒ главари и рядовые участники. Операция проходила в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.
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Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири

Газета.Ru08:51

ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России

РИА Новости09:08

Новости на «России 24». Задержаны 22 участника террористической организации «Исламское движение Узбекистана»

Вести.Ru07:04

Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки

RT на русском07:22

Задержаны 22 члена террористической ячейки, вербовавшей в ряды боевиков в Сирии

ТАСС06:30

Кадры задержания группы исламистов в трех российских регионах

РЕН ТВ06:44

В России задержали 22 участников «Исламского движения Узбекистана»

Московский Комсомолец06:40
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
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РИА Новости 09:15
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
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Кино

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Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»

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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице.
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NVIDIA нацелилась на покупку британской ARM — Bloomberg

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ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС утвердили в России

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ) для защиты от недолива топлива на АЗС.
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