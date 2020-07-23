Происшествия
ВедомостиФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах
ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. Среди задержанных ‒ главари и рядовые участники. Операция проходила в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.
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Транспорт
В России предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Если движение владельцев мопедов и мотоциклов будет иметь признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастет до 15 тыс. рублей.
Кубань 24 01:31
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Газизов сообщил о поиске спортивного директора для «Спартака»
Московский "Спартак" ведет работу по поиску спортивного директора, он может появиться в футбольном клубе до начала нового сезона, заявил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.
РИА Новости 08:06
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости вчера в 05:56
Хоккей
Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»
CT news вчера в 04:22
Политика
Посла России вызвали в МИД Эстонии
Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики.
ТАСС 07:34
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
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Общество
В Союзе мусульманок Татарстана объяснили брак между девочкой и «имамом»
Председатель общественной организации «Союз мусульманок Татарстана» Наиля Зиганшина прокомментировала информацию о брачном союзе Расула Салихова, который называл себя имамом, и 13-летней девочки.
Ридус 09:00
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 21 июля в 08:56
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:30
Экономика
Российский автозавод обязали отчитываться перед США
Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года.
Lenta.ru 08:38
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета вчера в 12:53
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице.
RT на русском 09:15
Гаджеты
Apple выпустит специальные iPhone для поиска уязвимостей
Компания Apple запустила новую программу Apple Security Research Device Program, в рамках которой будут выпущены специальные версии iPhone для поиска уязвимостей.
Деловое.ТВ 07:58
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Общество
В Петербурге планируют сократить 10% работников учреждений культуры
Каждого десятого работника учреждений культуры в Санкт-Петербурге планируют сократить.
Newia.ru 03:22
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Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей от Мишустина
В своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев написал, что правительство РФ выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд. рублей.
Моя Москва.онлайн 06:11
Технологии
NVIDIA нацелилась на покупку британской ARM — Bloomberg
По информации Bloomberg, владельцы компаний обсуждают варианты продажи части или всей доли в ARM с помощью частной сделки или публичного размещения акций.
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Общество
Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»
Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM 08:51
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в мини-шортах
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд
Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.
REGNUM 07:34
Общество
ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС утвердили в России
Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ) для защиты от недолива топлива на АЗС.
Вечерняя Москва 02:21