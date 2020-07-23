ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. Среди задержанных ‒ главари и рядовые участники. Операция проходила в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.

ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах

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