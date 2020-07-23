Общество

Lenta.ruLenta.ruФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири

ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана». Об этом в четверг, 23 июля, сообщает ТАСС. Задержания прошли в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.
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Вести. Дежурная часть. В России задержаны 22 участника «Исламского движения Узбекистана»

Вести.Ru12:00

Спецоперация ФСБ против террористов в Москве и Сибири попала на видео

Lenta.ru07:14

Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири

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ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России

РИА Новости09:08

Задержаны 22 члена террористической ячейки, вербовавшей в ряды боевиков в Сирии

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ФСБ задержала более 20 террористов в трёх регионах РФ

RT на русском11:33

В России задержали 22 участников «Исламского движения Узбекистана»

Московский Комсомолец06:40
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Общество

Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
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Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

Piter.tv 01:36
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С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»

С космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" запущен корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС.
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Коммерсантъ 12:08
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Общество

Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»

В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
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Общество

Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
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Происшествия

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

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Происшествия

Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова

Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
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Игры

Анимационный релизный трейлер реверсивного хоррора Carrion

Издательство Devolver Digital и разработчики из Phobia Game Studio представили анимационный релизный трейлер реверсивного хоррора Carrion.
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Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
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Политика

Российский посол оценил политические отношения Москвы и Лондона

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал об отношениях Москвы и Лондона.
Pravda.Ru 10:36
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Политика

Украина договорилась с ЕС о кредите на €1,2 млрд

Евросоюз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
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Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди

«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
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Политика

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
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Общество

Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
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Общество

В Петербурге открывают рестораны и торговые центры

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 19:05 — REGNUM Петербургские власти открывают внутренние помещения ресторанов и торговые центры.
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Разработчик TwistedRed анонсировал ExoMecha – это условно-бесплатный онлайн-шутер от первого лица.
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба

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Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
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«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон

Московский "Спартак" согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:45
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Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Создание вакцины от коронавируса заняло две недели, рассказал в интервью изданию «Медуза» замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов.
Ведомости 09:35
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Здоровье

Ковалев: коронавирусом в Ростовской области чаще болеют горожане

Напомним, что в Ростовской области уже неделю суточный прирост заболевших превышает 100 человек.
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Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса

Спрос на новый Ford Bronco в США оказался настолько высоким, что всю первую партию внедорожников в исполнении First Edition раскупили буквально за несколько часов.
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Блогер разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот». Качество удивило

Авторы канала "Клубный сервис" опубликовали видео, в котором показан процесс разборки УАЗ "Патриот" в максимальной комплектации за 1.37 миллиона рублей.
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Мосгорсуд отказал в блокировке YouTube по иску российской компании

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В Царском селе ребенок уронил 250-летнюю скульптуру

Газета.Ru 12:15
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Общество

Заболеваемость пневмонией в Петербурге в мае выросла в десять раз

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией в мае выросла в десять раз.
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Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
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