ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана». Об этом в четверг, 23 июля, сообщает ТАСС. Задержания прошли в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.

ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири

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