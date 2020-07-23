Общество
Lenta.ruФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири
ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана». Об этом в четверг, 23 июля, сообщает ТАСС. Задержания прошли в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.
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Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Космос
С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»
С космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" запущен корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС.
Московский Комсомолец 10:38
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
Общество
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
Происшествия
Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
Игры
Анимационный релизный трейлер реверсивного хоррора Carrion
Издательство Devolver Digital и разработчики из Phobia Game Studio представили анимационный релизный трейлер реверсивного хоррора Carrion.
Игромания.ру 04:30
Здоровье
Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
Политика
Российский посол оценил политические отношения Москвы и Лондона
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал об отношениях Москвы и Лондона.
Pravda.Ru 10:36
Политика
Украина договорилась с ЕС о кредите на €1,2 млрд
Евросоюз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
Ведомости 11:41
Общество
Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
Общество
В Петербурге открывают рестораны и торговые центры
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 19:05 — REGNUM Петербургские власти открывают внутренние помещения ресторанов и торговые центры.
REGNUM 12:05
Киберспорт
На Xbox Series X выйдет бесплатный шутер ExoMecha
Разработчик TwistedRed анонсировал ExoMecha – это условно-бесплатный онлайн-шутер от первого лица.
Чемпионат 11:35
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Футбол
В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба
Ранее стало известно, что новый сезон первенства ФНЛ возьмет старт 1 августа.
Советский спорт 12:17
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Футбол
«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон
Московский "Спартак" согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:45
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Создание вакцины от коронавируса заняло две недели, рассказал в интервью изданию «Медуза» замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов.
Ведомости 09:35
Здоровье
Ковалев: коронавирусом в Ростовской области чаще болеют горожане
Напомним, что в Ростовской области уже неделю суточный прирост заболевших превышает 100 человек.
Панорама Ростова-на-Дону 10:57
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Спрос на новый Ford Bronco в США оказался настолько высоким, что всю первую партию внедорожников в исполнении First Edition раскупили буквально за несколько часов.
Автоновости дня вчера в 06:20
Авто
Блогер разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот». Качество удивило
Авторы канала "Клубный сервис" опубликовали видео, в котором показан процесс разборки УАЗ "Патриот" в максимальной комплектации за 1.37 миллиона рублей.
Российская газета 11:20
Общество
Мосгорсуд отказал в блокировке YouTube по иску российской компании
Мосгорсуд отказал ООО «Онтаргет», разработчику тестов для оценки персонала (входит в Detech Group), в блокировке видеохостинга YouTube в России, передает ТАСС.
Коммерсантъ 11:38
Общество
Заболеваемость пневмонией в Петербурге в мае выросла в десять раз
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией в мае выросла в десять раз.
REGNUM 03:55
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11