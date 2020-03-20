Общество

RT на русскомRT на русскомСотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей. Задержания проводились в Крыму, Коми и Ростовской области.
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с чего всё началось
Участники преступной ячейки создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности
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Вести.Ru04:35

Подробнее о событии

ФСБ пресекла деятельность межрегиональной ячейки ИГ

RT на русском08:06

ФСБ разоблачила финансировавшие ИГ группы в трех российских регионах

РБК05:42

ФСБ раскрыла законспирированную ячейку ИГ, действовавшую в трех регионах России

Интерфакс04:01

В Ростовской области арестовали подозреваемого по делу ячейки финансистов ИГ

ТАСС05:12

ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ

Газета.Ru04:03

Опубликовано видео задержания спонсоров «ИГ» в трех регионах РФ

Российская газета06:29

ФСБ разоблачила террористические ячейки, финансировавшие ИГ*

РИА Новости03:58
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Общество

В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Lenta.ru вчера в 15:21
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Общество

«20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма

Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.
REGNUM 06:08
Политика

Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом

В пятницу состоялся разговор президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.
Взгляд.ру 09:10
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Экономика

ЦБ ожидает роста экономики России по итогам года

Годовые темпы роста экономики России, скорее всего, будут положительными, во втором квартале текущего года возможно замедление темпов роста ВВП по сравнению с первым кварталом, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 08:32
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Экономика

ЦБ РФ вводит ряд мер для поддержания доступности ипотеки

"Для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс 07:56
Общество

Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Известия 07:05
Энергетика

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Российская газета 06:13
Общество

Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе

Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.
Ведомости 05:33
Политика

Кремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом

В Кремле не обсуждается возможность закрытия Москвы в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:53
Общество

Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса

Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
РИА Новости 09:15
Общество

В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

Общественное телевидение России 18 марта в 03:22
Энергетика

Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель

Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Российская газета 03:15
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Общество

Лукашенко пошутил о новостях про свое здоровье и коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отшутился на пожелание крепкого здоровья фразой о том, что в интернете его то «хоронят», то ставят диагноз коронавирус.
Известия 09:19
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Вести.Ru 09:27
Гаджеты

Флагманский процессор Intel Core i9-10900K автоматически разгоняется до 5,3 ГГц

Тестирование показало, что он автоматически разгоняется до 5,3 ГГц. Intel Core i9-10900K получил десять ядер с 20-ю потоками.
Актуальные Новости 04:06
Хоккей

Российский хоккеист стал первым зараженным коронавирусом в НХЛ

РЕН ТВ вчера в 19:13
Происшествия

В Липецкой области в пожаре погибли мать и двое детей

ГТРК Липецк 09:28
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $29 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов превысила $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 01:36
Общество

В Якутии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса у лиц, контактировавших с первым заболевшим.
РБК 09:05
Общество

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС 08:14
Общество

Первую выздоровевшую пациентку с коронавирусом выписали в Подмосковье

В Московской области выписали первую пациентку с коронавирусом.
Lenta.ru 08:52
Политика

СМИ назвало главное препятствие на пути к признанию Крыма российским

По мнению автора статьи, именно Варшава является главным препятствием снятия санкций с России, хотя из Парижа и Берлина все чаще звучат призывы к изменению политики в отношении Москвы.
РИА Новости 09:47
Спорт

Большунов не рассматривал возможность выступления за другую страну

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не рассматривал возможность выступления за другую страну.
RT на русском 08:23
Здоровье

Татарстан опередил Италию по числу аппаратов ИВЛ на душу населения для борьбы с коронавирусом

Татарстан в 3 раза опередил Италию по количеству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на душу населения, которые в некоторых случаях требуются пациентам с коронавирусной инфекцией.
БИЗНЕС Online 09:28
Общество

Коронавирус может привести к ожирению

Внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян считает, что во время самоизоляции на карантин или переводе на удаленную работу россияне начнут меньше двигаться и больше есть, что может привести к проблемам со здоровьем, в том числе лишнему весу и алкоголизму, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 01:00
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
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