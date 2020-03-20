с чего всё началось

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей. Задержания проводились в Крыму, Коми и Ростовской области.

Общество «20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.

Политика Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

Экономика ЦБ ожидает роста экономики России по итогам года Годовые темпы роста экономики России, скорее всего, будут положительными, во втором квартале текущего года возможно замедление темпов роста ВВП по сравнению с первым кварталом, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Экономика ЦБ РФ вводит ряд мер для поддержания доступности ипотеки "Для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми", - говорится в пресс-релизе.

Общество Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе «Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Энергетика В Кремле не считают катастрофой цены на нефть В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.

Общество Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.

Политика Племянник Путина собрался в политику Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».

Общество Лукашенко пошутил о новостях про свое здоровье и коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко отшутился на пожелание крепкого здоровья фразой о том, что в интернете его то «хоронят», то ставят диагноз коронавирус.

Общество Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $29 за баррель Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов превысила $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Общество Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.

Политика СМИ назвало главное препятствие на пути к признанию Крыма российским По мнению автора статьи, именно Варшава является главным препятствием снятия санкций с России, хотя из Парижа и Берлина все чаще звучат призывы к изменению политики в отношении Москвы.

Общество Коронавирус может привести к ожирению Внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян считает, что во время самоизоляции на карантин или переводе на удаленную работу россияне начнут меньше двигаться и больше есть, что может привести к проблемам со здоровьем, в том числе лишнему весу и алкоголизму, сообщает ИА DEITA.