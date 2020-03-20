Общество
RT на русскомСотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей. Задержания проводились в Крыму, Коми и Ростовской области.
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с чего всё началось
Участники преступной ячейки создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности.Вести.Ru04:35
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Общество
В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть
Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Общество
«20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма
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В пятницу состоялся разговор президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Экономика
ЦБ ожидает роста экономики России по итогам года
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Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
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Экономика
ЦБ РФ вводит ряд мер для поддержания доступности ипотеки
"Для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми", - говорится в пресс-релизе.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Энергетика
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Общество
Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе
Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.
Политика
Кремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом
В Кремле не обсуждается возможность закрытия Москвы в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса
Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
Общество
В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода
Энергетика
Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель
Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Общество
Лукашенко пошутил о новостях про свое здоровье и коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отшутился на пожелание крепкого здоровья фразой о том, что в интернете его то «хоронят», то ставят диагноз коронавирус.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России
Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Гаджеты
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K автоматически разгоняется до 5,3 ГГц
Тестирование показало, что он автоматически разгоняется до 5,3 ГГц. Intel Core i9-10900K получил десять ядер с 20-ю потоками.
Хоккей
Российский хоккеист стал первым зараженным коронавирусом в НХЛ
Происшествия
В Липецкой области в пожаре погибли мать и двое детей
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $29 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов превысила $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Общество
В Якутии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса у лиц, контактировавших с первым заболевшим.
Общество
Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
Общество
Первую выздоровевшую пациентку с коронавирусом выписали в Подмосковье
В Московской области выписали первую пациентку с коронавирусом.
Политика
СМИ назвало главное препятствие на пути к признанию Крыма российским
По мнению автора статьи, именно Варшава является главным препятствием снятия санкций с России, хотя из Парижа и Берлина все чаще звучат призывы к изменению политики в отношении Москвы.
Спорт
Большунов не рассматривал возможность выступления за другую страну
Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не рассматривал возможность выступления за другую страну.
Здоровье
Татарстан опередил Италию по числу аппаратов ИВЛ на душу населения для борьбы с коронавирусом
Татарстан в 3 раза опередил Италию по количеству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на душу населения, которые в некоторых случаях требуются пациентам с коронавирусной инфекцией.
Общество
Коронавирус может привести к ожирению
Внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян считает, что во время самоизоляции на карантин или переводе на удаленную работу россияне начнут меньше двигаться и больше есть, что может привести к проблемам со здоровьем, в том числе лишнему весу и алкоголизму, сообщает ИА DEITA.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.