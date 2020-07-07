Происшествия

Sputnik АрменияSputnik АрменияСотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани

Как отметил представитель ведомства, задержан местный житель 1987 года рождения, являющийся сторонником "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран - ред.). По его словам, астраханец присягнул лидеру ИГ, избрав его своим "амиром".
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с чего всё началось

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Астраханской области

Сотрудники ФСБ в Астрахани задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который планировал террористический акт в Астрахани. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.
ТАСС07:58

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ФСБ предотвратила в Астрахани страшный теракт

Астраханские новости09:28

В Астраханской области пресекли террористический акт

ГТРК Лотос08:14

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Арбуз08:15

В Астрахани предотвращена попытка теракта

Астрахань.Ру08:48

У пойманного в Астрахани террориста изъяли целый арсенал оружия

Блокнот Астрахань 09:12

ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

РИА Новости08:05

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Астраханской области

ТАСС07:58
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Футбол

Бюро исполкома РФС 6 июля рассмотрит проведение первенства ФНЛ в формате с 22 и 24 клубами

ФНЛ, где решением РФС ранее было решено сохранить всех аутсайдеров, в любом случае будет расширена, вопрос на сколько — до 22 клубов или до 24.
Матч ТВ 05 июля в 13:35
Общество

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

Советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике и бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ в Москве по подозрению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:26
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Происшествия

Один человек ранен в результате стрельбы на военной базе в Калифорнии

Известия 13:57
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Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
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Футбол

Арсенал (Тула) — Крылья Советов 2:4

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал».
RT на русском 15:25
Политика

На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации

"НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщила пресс-служба в Facebook.
РИА Новости 15:01
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Футбол

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Москве.
Коммерсантъ 12:51
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
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Происшествия

В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков джихадистской группировки

Калининград, 7 июля 2020, 21:46 — REGNUM Сотрудники калининградского управления ФСБ задержали четверых членов группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вербовавших будущих боевиков для отправки в зону боевых действий, сообщает 7 июля РИА новости со ссылкой на УФСБ России по Калининградской области.
REGNUM 14:46
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Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС вчера в 11:34
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Происшествия

СК нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде

Следственный комитет (СК) нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде.
Piter.tv 10:36
60
Гаджеты

Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti

Игромания.ру 12:09
26
Происшествия

Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
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Футбол

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в 34-м туре АПЛ

В матче 34-го тура Английской премьер-лиги «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас».
RT на русском 14:56
Гаджеты

AnTuTu назвали самые быстрые Android-смартфоны 2020 года

Специалисты известно бенчмарка опубликовали новый рейтинг, в котором оказались самые быстрые модели смартфонов, вышедших в 2020 году.
Газета DAILY 14:12
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Экономика

Агаларов рассказал о прибыли за аренду помещений под госпиталь

Чистая прибыль Crocus Group за аренду правительством Московской области помещений в выставочном центре "Крокус Экспо" под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией составит 100-150 миллионов рублей, сообщил РИА Недвижимость президент группы Араз Агаларов.
РИА Новости 11:19
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Кино

Три Человека-паука, не считая Майлза Моралеса: Киновселенную Marvel ждет Spider-Verse?

Srnsk 03:23
Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
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Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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Футбол

«Валенсия» обыграла «Вальядолид» в 35-м туре Примеры

В матче 35-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры «Валенсия» одержала победу над «Вальядолидом».
RT на русском 15:22
Политика

Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ

Ранее Украина уже вышла из ряда договоров, заключенных с Россией или в рамках СНГ.
Известия 15:18
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
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Кино

«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 90-х годов

Сотрудники телекоммуникационной компании Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, чтобы узнать у местных жителей, какие фильмы 90-х годов прошлого столетия чаще всего ищут в интернете.
Live24 05 июля в 06:02
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Общество

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
854
Кино

Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме

В конце прошлого года в сети появилась новость о том, что готовится сценарий к биографическому фильму о Халке Хогане.
SM News 09:31
13
Общество

Журналист Леонид Парфенов покинул Россию

Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне.
Sunmag.me 07:41
112
Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 15:21
778
Общество

Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта

Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран.
Российская газета 13:48
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