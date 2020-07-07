Сотрудники ФСБ в Астрахани задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который планировал террористический акт в Астрахани. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.

с чего всё началось

Как отметил представитель ведомства, задержан местный житель 1987 года рождения, являющийся сторонником "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран - ред.). По его словам, астраханец присягнул лидеру ИГ, избрав его своим "амиром".

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