Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа

Народные новости 17 20

Судебное заседание по делу актёра Михаила Ефремова, который обвиняется в ДТП в центре Москвы, отложено на 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы. «Судебное заседание отложено на 10:00 среды», — приводит ТАСС сообщение.