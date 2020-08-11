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RT на русском
RT на русском

Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа

Судебное заседание по делу актёра Михаила Ефремова, который обвиняется в ДТП в центре Москвы, отложено на 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы. «Судебное заседание отложено на 10:00 среды», — приводит ТАСС сообщение.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремова госпитализировали из здания суда. У него случился инсульт

МОСКВА, 11 августа. / ТАСС/. Врачи поставили актеру Михаилу Ефремову, доставленному в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагноз "инсульт", сейчас он находится в реанимации.
ТАСС07:28
Подробнее о событии
РИА Новости

Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда

РИА Новости11:40
РБК

Суд по делу Ефремова перенесли на 12 августа

РБК10:08
ТАСС

Судебное заседание по делу Ефремова отложили на 12 августа

ТАСС07:41
Эхо Москвы

Судебное заседание по делу Михаила Ефремова отложили до завтрашнего дня

Эхо Москвы08:31
RT на русском

Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа

RT на русском08:29
Российская газета

Ефремова увезли на скорой с заседания суда

Российская газета07:56
Москва 24

Ефремова вынесли из здания суда на носилках

Москва 2408:15

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
Ведомости07:28
307

Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
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Минск отреагировал на заявления других стран о выборах в Белоруссии

В белорусском МИД заявили, что «с учётом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнёров на ход и результаты президентских выборов».
RT на русском13:27
2

Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалт10:06
7

Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM13:34
18

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Президент Литвы провел телефонный разговор с Тихановской

Президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая во вторник прибыла в балтийскую республику, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу литовского лидера.
Sputnik Литва13:29
1

Рубин — Локомотив 0:2 (Перерыв)

Казань, 11 августа 2020, 19:16 — REGNUM 11 августа на стадионе «Казань Арена» коллективы «Рубин» и «Локомотив» сыграют в заключительном матче первого тура Российской Премьер-лиги 2020/21.
REGNUM12:16

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Весна05:34
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42
1

Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28