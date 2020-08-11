Электромобиль от Lucid Air сможет предложить запас хода в 711,33 км

Lucid Air, судя по намекающему видеотизеру, получает запас хода в 711,33 километра без подзарядки, что на 64,37 километров больше, чем у Model S. Такой показатель получен, в том числе и благодаря удивительной аэродинамике Lucid Air, которая, по мнению экспертов, пока не имеет себе равных.