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Народные новости
Народные новости

Сотрудники ФСИН доставили хромого Ефремова в Пресненский суд

Правоохранители доставили обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова в Пресненский суд Москвы. Актер отправился на очередное слушание по уголовному делу. СМИ сообщают, что Ефремов с трудом спустился с лестницы из-за проблем со здоровьем.В источнике
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РИА Новости

Хромающего Ефремова повезли в суд

РИА Новости06:49
ТАСС

Михаила Ефремова доставили в суд, где может состояться его допрос

ТАСС06:48
Российская газета

Слово - защите

Российская газета9 августа в 12:16
Эхо Москвы

В суде сегодня продолжится рассмотрение дела о ДТП со смертельным исходом в отношении актера Михаила Ефремова

Эхо Москвы23:03
Аргументы и Факты

Суд может допросить Ефремова 11 августа по делу о смертельном ДТП

Аргументы и Факты17:54
Mockva.ru

Актер Ефремов даст показания в суде по делу о смертельном ДТП

Mockva.ru17:01
Комсомольская правда

Суд над Михаилом Ефремовым 11 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правда03:35

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Эксперт рассказал, как избежать второй волны коронавируса

Предотвратить вторую волну распространения коронавируса в России в текущем году не получится, если сохраняющиеся ограничительные меры, такие как использование средств индивидуальной защиты, не будут соблюдаться, считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
ТАСС11:07

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42

Электромобиль от Lucid Air сможет предложить запас хода в 711,33 км

Lucid Air, судя по намекающему видеотизеру, получает запас хода в 711,33 километра без подзарядки, что на 64,37 километров больше, чем у Model S. Такой показатель получен, в том числе и благодаря удивительной аэродинамике Lucid Air, которая, по мнению экспертов, пока не имеет себе равных.
Picsnews.net04:33

Газизов отреагировал на объяснения судьями ошибки в матче «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал представленные в эфире «Матч ТВ» переговоры главного судьи матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и его видеоассистента Алексея Еськова, в ходе которых они приняли решение поставить второй пенальти в ворота красно-белых.
РБК спорт10:02

Президент Литвы призвал ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.
RT на русском12:01

В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостейвчера в 10:45
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В Минздраве предупредили о связи кальянов с эпидемией коронавируса

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян заявила, что кальян способствует заражению коронавирусом.
МедиаПоток10:16
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