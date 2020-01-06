Общество

Российская газетаРоссийская газетаСотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Не исключено, что желание изменить систему взаимоотношений в компании может быть связано с увольнением прежнего директора Стива Истербрука, который лишился работы из-за романа с коллегой.
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Сотрудникам McDonald`s могут запретить флиртовать и ходить в бары

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Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Российская газета06:48

Больше никаких «МакСвадеб». Новый глава McDonald’s запрещает сотрудникам вечеринки и флирт

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