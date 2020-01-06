Общество
Российская газетаСотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов
Не исключено, что желание изменить систему взаимоотношений в компании может быть связано с увольнением прежнего директора Стива Истербрука, который лишился работы из-за романа с коллегой.
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Авто
Lexus готовит новый среднеразмерный кроссовер
Религия
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Армия и оружие
США отказались выводить войска из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Общество
Дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Общество
Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.
Общество
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Финансы
Рубль показал снижение к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль продемонстрировал снижение к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Происшествия
Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда
Полиция в Паттайе задержала и оштрафовала на 10 тыс. руб двух россиян - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.
Общество
Председатель Верховного суда России попал в больницу
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Футбол
СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым
Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
Общество
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Игры
Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала дом в Майами
Самойлова показала просторный дом, в котором теперь будет жить звездная семья: апартаменты в светлых тонах с панорамными окнами, собственными гаражом и бассейном.
Футбол
Полиция закрыла дело о расизме в адрес Рюдигера
Полиция Лондона не смогла найти никаких доказательств проявления расизма в отношении темнокожего защитника "Челси" Антонио Рюдигера на матче чемпионата Англии, сообщается на сайте футбольного клуба "Тоттенхэм".
Армия и оружие
НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани
Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с отдыха без макияжа
Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
Происшествия
Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге
При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
Авто
Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний
Компания General Motors готовит к дебюту обновлённую версию кроссовера Chevrolet Equinox.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Политика
В Париже не исключили риска войны на Ближнем Востоке
Франция не исключает риска войны на Ближнем Востоке, если не будет снижена напряженность в отношениях между США и Ираном.
Здоровье
В Минздраве назвали безопасную порцию колбасы
Кино
Фёдор Бондарчук рассказал об основной идее фильма «Вторжение»
Режиссёр Фёдор Бондарчук в беседе с «Известиями» рассказал о главной идее своей новой картины «Вторжение», которая стала уже вторым фильмом о пришествии инопланетян после «Притяжения».
Общество
Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях
Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна два новых обвинения в преступлениях сексуального характера, сообщает в понедельник, 6 января, Fox News.
Автоспорт
«КамАЗ» Шибалова стал лидером на первом этапе ралли «Дакар»
Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020".
Кино
Стартовали съемки нового «Бэтмена»
Хоккей
Брагин уверен, что канадского хоккеиста должны были удалить за выброс шайбы
Политика
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году пассажирском самолете
6 января в Twitter Роухани напомнил о сбитом американскими ВМС в 1988 году иранском пассажирском самолете A300.