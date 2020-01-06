Не исключено, что желание изменить систему взаимоотношений в компании может быть связано с увольнением прежнего директора Стива Истербрука, который лишился работы из-за романа с коллегой.

Финансы Рубль показал снижение к доллару и евро На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль продемонстрировал снижение к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда Полиция в Паттайе задержала и оштрафовала на 10 тыс. руб двух россиян - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.

Общество В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши «Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова показала дом в Майами Самойлова показала просторный дом, в котором теперь будет жить звездная семья: апартаменты в светлых тонах с панорамными окнами, собственными гаражом и бассейном.

Футбол Полиция закрыла дело о расизме в адрес Рюдигера Полиция Лондона не смогла найти никаких доказательств проявления расизма в отношении темнокожего защитника "Челси" Антонио Рюдигера на матче чемпионата Англии, сообщается на сайте футбольного клуба "Тоттенхэм".

Армия и оружие НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Кино Фёдор Бондарчук рассказал об основной идее фильма «Вторжение» Режиссёр Фёдор Бондарчук в беседе с «Известиями» рассказал о главной идее своей новой картины «Вторжение», которая стала уже вторым фильмом о пришествии инопланетян после «Притяжения».