Общество
Российская газетаСотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов
Не исключено, что желание изменить систему взаимоотношений в компании может быть связано с увольнением прежнего директора Стива Истербрука, который лишился работы из-за романа с коллегой.
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Киберспорт
К майнору в Буковеле выпустили линейку плюшевых игрушек
Разработкой и созданием игрушек занималась компания WP Merchandise.
Здоровье
В Тульской области более 2500 человек заболели гриппом и ОРВИ
За прошедшую праздничную неделю с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 в Туле и области более 2500 человек заболело гриппом и ОРВИ, однако это ниже эпидемического порога и заболеваемости предыдущей недели на 43%.
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной
21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Происшествия
В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже
В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Политика
Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов вывода войск из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Спорт
Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии готовят наступление на Алеппо
Стягивание сил для наступления на сирийский Алеппо ведут подразделения сирийской армии, 5 января сообщил источник ИА Красная Весна в Сирии.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Шоу-бизнес
Певица Адель кардинально похудела в два раза
Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Наука
Неизвестный тип сигнала в человеческом мозге обнаружили ученые
Здоровье
Минздрав меняет правила выдачи и оформления больничных
В документе, подготовленном Минздравом, описан также порядок оформления листка нетрудоспособности, когда у россиянина несколько мест работы.
Фигурное катание
Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
Происшествия
Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров
Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Гаджеты
Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X
По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
Футбол
Полиция закрыла дело о расизме в адрес Рюдигера
Полиция Лондона не смогла найти никаких доказательств проявления расизма в отношении темнокожего защитника "Челси" Антонио Рюдигера на матче чемпионата Англии, сообщается на сайте футбольного клуба "Тоттенхэм".
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками
Согласно новым правилам, туроператоры и агентства не имеют право встречать гостей возле выхода из зоны таможенного контроля и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста.