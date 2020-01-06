Общество

Российская газетаРоссийская газетаСотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Не исключено, что желание изменить систему взаимоотношений в компании может быть связано с увольнением прежнего директора Стива Истербрука, который лишился работы из-за романа с коллегой.
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Сотрудникам McDonald`s могут запретить флиртовать и ходить в бары

Коммерсантъ02:59

WSJ узнала о стремлении главы McDonald’s искоренить панибратство

РБКвчера в 19:01

Новый глава Макдональдс намерен искоренить неформальные отношения внутри компании

Эхо Москвы03:30

WSJ узнала о стремлении главы McDonald’s искоренить флирт на работе

Известиявчера в 22:06

Без «клуба мачо» и посиделок в барах: McDonald’s ужесточит корпоративную культуру

Forbes11:17

Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Российская газета06:48

Больше никаких «МакСвадеб». Новый глава McDonald’s запрещает сотрудникам вечеринки и флирт

Фонтанка.Ру09:56
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Киберспорт

К майнору в Буковеле выпустили линейку плюшевых игрушек

Разработкой и созданием игрушек занималась компания WP Merchandise.
Cyber.sports.ru 04 января в 04:30
Здоровье

В Тульской области более 2500 человек заболели гриппом и ОРВИ

За прошедшую праздничную неделю с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 в Туле и области более 2500 человек заболело гриппом и ОРВИ, однако это ниже эпидемического порога и заболеваемости предыдущей недели на 43%.
Первый Тульский 05:13
Религия

Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Известия 17:10
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК вчера в 23:41
Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 13:06
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Футбол

Ибрагимович: «Хотел забить гол за „Милан“ и отпраздновать, как бог»

Sport24.ru 13:23
Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной

21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
StarHit.ru вчера в 16:00
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Газета.Ru 11:33
Происшествия

В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже

В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Хабаровский край сегодня вчера в 23:10
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 03:21
Политика

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 16:00
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что у США нет планов вывода войск из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны.
Вести.Ru 17:33
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Спорт

Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Армия и оружие

Вооруженные силы Сирии готовят наступление на Алеппо

Стягивание сил для наступления на сирийский Алеппо ведут подразделения сирийской армии, 5 января сообщил источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна вчера в 14:17
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

Вести.Ru 08:35
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Шоу-бизнес

Певица Адель кардинально похудела в два раза

Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Kleo.ru 03:46
Наука

Неизвестный тип сигнала в человеческом мозге обнаружили ученые

LentaChel.ru 04:18
Здоровье

Минздрав меняет правила выдачи и оформления больничных

В документе, подготовленном Минздравом, описан также порядок оформления листка нетрудоспособности, когда у россиянина несколько мест работы.
Pressa40 09:17
Фигурное катание

Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
News.ru 15:00
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Происшествия

Летчики показали видео полета в багровом небе над пожарами

Lenta.ru 12:17
Происшествия

Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров

Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Вести.Ru вчера в 22:21
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости 07:43
Гаджеты

Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
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Футбол

Полиция закрыла дело о расизме в адрес Рюдигера

Полиция Лондона не смогла найти никаких доказательств проявления расизма в отношении темнокожего защитника "Челси" Антонио Рюдигера на матче чемпионата Англии, сообщается на сайте футбольного клуба "Тоттенхэм".
РИА Новости 12:59
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками

Согласно новым правилам, туроператоры и агентства не имеют право встречать гостей возле выхода из зоны таможенного контроля и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста.
РЕН ТВ вчера в 03:08
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