Происшествия

ВедомостиВедомостиСотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
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с чего всё началось

Воронежские полицейские задержали сотрудников «Ростелекома» по делу о картеле на 789 млн рублей

Полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы. Торги на строительство линий связи с их участием прошли в апреле 2019 года.
Коммерсантъ Воронеж04:42

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«Ростелеком» подключили к картельному сговору

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Сотрудники воронежского «Ростелекома» погорели на нечестных торгах

Агентство Бизнес Информации05:31

В Воронеже заподозрили топ-менеджеров «Ростелекома» в сговоре на 800 млн рублей

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В Воронеже сотрудников «Ростелекома» поймали на нечестных торгах

Обозреватель Врн05:05

Воронежские полицейские задержали сотрудников «Ростелекома» по делу о картеле на 789 млн рублей

Коммерсантъ Воронеж04:42

Воронежские силовики задержали сотрудников «Ростелекома» из-за сговора на торгах

Воронежский городской портал03:17
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Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
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