Политика
Piter.tvСотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал «1+1»
Об обыске сообщил депутат Рады от партия "Слуга народа" Александр Дубинский. По информации ТАСС, вечером 5 февраля представители Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыск в здании телеканала "1+1". Медиаресурс принадлежит украинскому предпринимателю Игорю Коломойскому.
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Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Армия и оружие
Сирийская армия следует за отступающими из Серакиба террористами
Правительственные силы Сирии преследуют бандформирования террористов, которые бежали из города Серакиб в провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Политика
Лавров начал турне по странам Латинской Америки с Кубы
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с кратким визитом в город Сантьяго-де-Куба, в первый пункт в рамках турне по странам Латинской Америки.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
Общество
С ведром вместо туалета: эвакуированная в Тюмень туристка рассказала о перелете из Китая
Туристка, которую в числе прочих российские власти эвакуировали из Китая в Тюмень, рассказала о 13-часовом перелете.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Наука
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельб российских «Солнцепеков»
Министерство обороны России опубликовало видеозапись стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», произведенных в рамках учений в Ленинградской области.
Культура
Создатели сериала «Фитнес» снимут четвертый сезон
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
Политика
Сенат США провалил импичмент Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Технологии
Разработан сервис для распознавания фотошопа на снимках
Дочерняя компания Alphabet Іпс. (владелец поисковой системы Google) Jigsaw разработала бесплатный сервис Assembler, с помощью которого можно отличить реальные фотографии от поддельных и обнаружить следы редактирования фотографий.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Политика
Украинский ракетный завод закупал алюминий в России «от безысходности»
Украинское предприятие "Южмаш", собирающее топливные баки для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, поскольку именно такой металл прописан в конструкторской документации на ракету, сообщает пресс-служба предприятия.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Общество
Завод «Карат» не планирует переносить производство в Белоруссию
Московский завод "Карат", выпускающий плавленые сырки "Дружба" и "Янтарь", не планирует переносить производство из России в Белоруссию.
Общество
Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).