Политика

Piter.tvPiter.tvСотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал «1+1»

Об обыске сообщил депутат Рады от партия "Слуга народа" Александр Дубинский. По информации ТАСС, вечером 5 февраля представители Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыск в здании телеканала "1+1". Медиаресурс принадлежит украинскому предпринимателю Игорю Коломойскому.
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Сотрудники СБУ проводят обыск на телеканале Коломойского

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