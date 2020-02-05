Политика

ТАССТАСССотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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СБУ пришла с обысками на принадлежащий Коломойскому украинский телеканал

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