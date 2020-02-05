Политика
ТАСССотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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Гаджеты
TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry
Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Происшествия
Иван Голунов прокомментировал извинения прокуратуры
Журналист Иван Голунов, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал извинения прокуратуры перед ним.
Общество
Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами
Центральный банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами.
Космос
«Даурия Аэроспейс» приняла решение о самобанкротстве
Ранее, 30 декабря 2019 года, «Даурия» уже заявляла о намерении объявить самобанкротство, и именно задолженность перед «Роскосмосом» была названа основной причиной этого решения, CNews.
Политика
Верховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Верховная Рада на заседании в среду, 5 февраля, не поддержала законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса, отправив его на доработку.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Космос
Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест до начала апреля двух фигурантов уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ, сообщила адвокат одного из обвиняемых Ирина Добросельская.
Общество
В Туркмении мужчин старше 40 обязали стать седыми, как президент
Мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных учреждениях и на предприятиях Лебапского региона Туркменистана, запретили красить седые волосы, чтобы они напоминали президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает «Радио Азатлык».
Общество
Двое военнослужащих не смогли оспорить взыскание 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму
"Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в Ростове.
Наука
В видеоролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов
Планетолог пояснил, что целью его работы было показать, на что будет похожа Земля с высохшими океанами и морями.
Здоровье
Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Происшествия
Число жертв схода лавины в Турции возросло до 23 человек
До 23 человек возросло количество погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Технологии
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Шоу-бизнес
Илья Бачурин закрутил роман с 21-летней подругой дочери
Илья Бачурин спровоцировал слухи о романе с 21-летней подругой своей дочери.
Общество
«Яндекс» сообщил о сбоях в своих сервисах
Компания «Яндекс» сообщила о сбоях в работе своих сервисов, принимаются меры по их устранению.
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Футбол