Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.

Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

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