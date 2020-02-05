Политика
ТАСССотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
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Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
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Сборная России U18 победила команду Швеции со счётом 3:1 в стартовом матче Турнира пяти наций.
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Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии
Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Экономика
WSJ: владелец Нью-Йоркской биржи предложил купить eBay за $30 млрд
Компания Intercontinental Exchange (ICE, владеет Нью-Йоркской фондовой биржей) предложила приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay, оценив ее более чем в $30 млрд.
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В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
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Политика
Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа
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Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения.
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В сети появился первый трейлер новой части «Пилы»
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Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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Отмечается, что Бетельгейзе является красным сверхгигантом, который еще до прошлого года входил в десятку самых ярких звезд на небе.
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Политика
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Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
Наука
Процесс обучения живых организмов описали через обучение нейросетей
Ученые из Франции построили математическую теорию обучения живых организмов при обработке сенсорной информации.
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Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Политика
Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале «1+1»
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал "не спекулировать фактами" в связи с обысками на телеканале "1+1" и заявил, что речь об ущемлении свободы слова не идет.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
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Ксения Собчак разрекламировала свое новое шоу на Первом канале
Стало известно, что Ксения Собчак готовится к выпуску нового шоу на Первом канале.
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США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2»
США собираются ввести новые ограничительные меры против газопровода «Северный поток-2», которые затронут европейские кампании, сообщает Handelsblatt.
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Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
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Облачный игровой сервис GeForce Now стал доступен всем
Геймерам предлагают подключить к сервису свои сторонние библиотеки игр. Сервис поддерживается Windows, macOS и Android.
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Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
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В Воронеже врачи спасли выношенного вне матки ребенка
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