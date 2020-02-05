Политика

Вести.RuВести.RuСБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»

Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало агентство УНИАН.
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