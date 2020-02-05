Политика
Вести.RuСБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»
Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало агентство УНИАН.
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Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Происшествия
В Ялте шторм унес жизни двух человек
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Кино
В сети появился первый трейлер новой части «Пилы»
Хоккей
Сборная России U18 победила Швецию на Турнире пяти наций
Хоккеисты юниорской сборной России U18 победили команду Швеции в стартовом матче Турнира пяти наций в Чехии.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Наука
В Томске создан рекордно яркий лазер видимого диапазона
Физикам из Томска удалось улучшить работу лазерной системы THL-100 (Terawatt Hybrid Laser), которая сможет создавать импульсы видимого диапазона с мощностью около 100 ТВт.
Шоу-бизнес
Сати Казанова призналась, что больна
Совсем недавно в своем блоге 37-летняя певица и экс-солистка группы Фабрика Сати Казанова поделилась информацией о своей болезни, которую она стеснялась с малых лет.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость 25 процентов.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Финансы
Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году
Подробнее о перспективах банковского сектора России в 2020 году читайте в материале "РБК Pro" Доналоговая прибыль российских банков резко сокращалась в 2015 и 2017 годах, следует из статистики ЦБ.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Авто
Новый кроссовер Kia Sonet станет глобальным
Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
Происшествия
Якутский «шаман» Габышев пожаловался в ЕСПЧ на арест своих сторонников
Самопровозглашенный "шаман" Александр Габышев подал в Европейский суд по правам человека жалобу из-за своего задержания полицейскими и ареста своих сторонников, сообщила РИА Новости один из его адвокатов Ольга Тимофеева.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Авто
Представлен обновленный Renault Megane
В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Наука
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Гаджеты
Xiaomi представил смартфон Poco X2
Poco – новый бренд компании Xiaomi представили в индии первый смартфон.
Общество
Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко.