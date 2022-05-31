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Сотрудники СК России нашли шприц с белым непрозрачным веществом на «Азовстали»

Следователи Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) обнаружили в расположении, предположительно, штаба роты украинских боевиков на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе неизвестные химические препараты, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости
СКР: на «Азовстали» мог располагаться штаб роты боевиков Агентство отмечает, что специалисты нашли коробку со взрывными устройствами различной сложности.
Национальная служба новостей
Во время осмотра СК обнаружил боекомплекты и вооружение зарубежного производства, запасы продовольствия, разбитые смартфоны, ноутбуки и флэш-карты.
Ведомости
Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
РИА Новости

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