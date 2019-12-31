Политика

РИА НовостиРИА НовостиСотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
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В МИА «Россия сегодня» ответили на беспредел эстонского режима: что ждет Sputnik Эстония

"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Sputnik Эстония04:50

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Сотрудники «Sputnik Эстония» уволятся из редакции из-за угроз

РЕН ТВ05:00

Российское агентство «Sputnik Эстония» приостановило работу

Коммерсантъ04:47

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

РИА Новости04:41

Редакция Sputnik Estonia приостановит работу

Известия04:54

Редакция Sputnik Эстония приостанавливает работу

Rambler News Service04:45

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

RT на русском04:42

Сотрудники Sputnik Эстония вынуждены прекратить работать с МИА «Россия сегодня»

Вести.Ru04:41
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Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк

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Путин и Лукашенко обсудили нефтегазовую проблему России и Белоруссии

Piter.tv вчера в 12:06
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Газета.Ru 02:40
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РИА Новости вчера в 10:51
Общество

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Газета.Ru вчера в 06:54
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Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости вчера в 11:12
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
РИА Новости 03:53
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Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст

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В Майами (штат Флорида, США) возле одного из отелей обнаружили мертвым российского пилота, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
REGNUM 04:25
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
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Газета.Ru 00:51
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Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

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Российская газета вчера в 02:29
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Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Российская газета 04:11
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Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
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Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
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Хоккей

Встреча с Германией станет определяющей для сборной России на МЧМ-2020

За несколько часов до боя кремлевских курантов, извещающих о начале Нового года, сборная России проведет свой заключительный матч на групповом этапе молодежного чемпионата мира (МЧМ-2020).
ГЛАС.RU вчера в 12:30
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Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя

Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
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Газета.Ru 01:47
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Гендиректора «Интерторга» поймали в Пулково, не дав улететь в Дубай

Генерального директора ТД "Интерторг" 50-летнего Мушвига Абдуллаева поймали в аэропорту Пулково. Бизнесмен пытался вылететь в Дубай.
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О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

По данным издания We Got This Covered, создатели фильмов о Гарри Поттере намерены снять продолжение фэнтези-истории, которая произойдет 20 лет спустя, передает РИА Новости.
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По словам врача, даже у одной ночи без сна может быть длительный побочный эффект.
Доктор Питер 03:27
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