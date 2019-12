Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.

По данным издания We Got This Covered, создатели фильмов о Гарри Поттере намерены снять продолжение фэнтези-истории, которая произойдет 20 лет спустя, передает РИА Новости.