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РИА НовостиРИА НовостиСотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
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с чего всё началось

В МИА «Россия сегодня» ответили на беспредел эстонского режима: что ждет Sputnik Эстония

"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
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