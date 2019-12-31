Политика

RT на русскомRT на русскомСотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось

В МИА «Россия сегодня» ответили на беспредел эстонского режима: что ждет Sputnik Эстония

"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Sputnik Эстония04:50

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В СЖР назвали беспрецедентным давление эстонских властей на агентство Sputnik

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Журналисты Sputnik прекратят сотрудничество с эстонской редакцией

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Сотрудники российского агентства Sputnik Эстония прекратили трудовые отношения с редакцией

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Сотрудники Sputnik Эстония вынуждены прекратить работать с МИА «Россия сегодня»

Вести.Ru04:41
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Общество

Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
РБК 08:41
Игры

Вышел первый трейлер пиратской RPG «Корсары: Чёрная метка»

Разработчики выпустили первый трейлер будущей игры «Корсары: Чёрная метка», а также запустили сайт с информацией о проекте.
Игромания.ру 09:12
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Политика

Индонезия ведет переговоры с «Роскосмосом» о запуске своего космонавта

Индонезия ведет переговоры с "Роскосмосом" о запуске своего космонавта, сообщил во вторник гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10:08
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru вчера в 04:31
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 06:14
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru 01:11
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29 декабря в 15:00
Политика

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:51
Футбол

«Краснодар» отпустит Намли в «Рубин» в случае отсутствия предложений

ФАН 05:12
Авто

Вводится новый запрет для автомобилистов

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Оka.fm 00:00
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Кино

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат

Культуромания вчера в 00:57
Политика

Узница СБУ Дарья Мастикашева оказалась на воле в результате обмена

Экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, которая более двух лет находилась под стражей по обвинению в государственной измене, была освобождена в результате обмена между Киевом и республиками Донбасса.
Украина.ру 29 декабря в 09:34
Общество

Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов рыб и креветок из Китая

Ограничения затронут поставки в Россию осетра, форели, угря, тилапии и некоторых видов креветок.
Известия 06:07
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
Политика

Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.
Телеканал 360° 09:17
Кино

СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости 03:17
Энергетика

«Нафтогаз» не ведет переговоров с Газпромом о прямых поставках газа

Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» может начать переговоры о прямых закупках российского газа у публичного акционерного общества «Газпром» только после того, как по этому вопросу завершится дискуссия в правительстве и обществе.
REGNUM 08:35
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости».
РБК 07:09
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Российская газета 08:02
Политика

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 04:18
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Макеева не носит бюстгальтер и с удовольствием демонстрирует свои идеальные формы.
7Дней.ру 03:00
Хоккей

Швеция — Словакия 5:0 (2-й перерыв)

Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Чемпионат 29 декабря в 21:00
Происшествия

Эпидемия атипичной пневмонии произошла в Китае

Ранее в Китае несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии.
Газета.Ru 02:37
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Культура

Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма

Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
REGNUM 04:30
Политика

Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России

Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России.
Lenta.ru 05:38
Происшествия

Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

Вести.Ru 10:28
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Lenta.ru 07:01
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