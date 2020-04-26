Весь мужской состав чеченского управления МЧС побрился налысо вслед за главой республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщается в Instagram ведомства. Ранее Кадыров побрился наголо и посоветовал мужчинам последовать своему примеру.

Политика Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации. 278

Общество Лукашенко о карантине: «Нас кое-кто подталкивает в спину» Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о принятии им решения действовать в условиях пандемии согласно обстановке сложившейся в стране.

Политика Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе. 689

Общество Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили коронавирус, сообщил РИА Новости, что в его состоянии пока улучшений нет. 3

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,4K

Религия Экс-духовник Поклонской предал анафеме всех, кто верит в пандемию Экс-духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.

Политика Лукашенко вновь высказался против остановки экономики из-за COVID-19 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя останавливать предприятия и экономику страны из-за нового коронавируса, а нужно думать о том, что будет после окончания пандемии.

Общество В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса в республике "В Республике Татарстан сегодня подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма", - сказала Галимова журналистам. 22

Общество В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели. 4,3K

Армия и оружие США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах. 140

Экономика Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24". 495

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничат Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин. 440

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 1,4K

Происшествия Врач-нейрохирург скончался в Петербурге с диагнозом COVID-19 Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Врач-нейрохирург высшей категории, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина. 2

Здоровье В Краснодаре на карантин закрыли онкодиспансер Ранее ГЛАС сообщал, что на территории Краснодарского края карантин продлили до мая. Режим карантина действует в регионе с 31 марта. 57

Шоу-бизнес Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга певица Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор. 4

Здоровье 65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 6