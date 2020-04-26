Общество

РБКРБКСотрудники чеченского МЧС побрились налысо вслед за Кадыровым

Весь мужской состав чеченского управления МЧС побрился налысо вслед за главой республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщается в Instagram ведомства. Ранее Кадыров побрился наголо и посоветовал мужчинам последовать своему примеру.
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Сотрудники чеченского МЧС побрились налысо вслед за Кадыровым

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В Чечне спасатели побрились налысо в рамках акции против COVID-19

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В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым

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Грозненцы сообщили о трудностях из-за перекрытых улиц

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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
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Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
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Как уточняют в оперштабе, пациент "скончался на фоне сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы".
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Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о принятии им решения действовать в условиях пандемии согласно обстановке сложившейся в стране.
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Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
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Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
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Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили коронавирус, сообщил РИА Новости, что в его состоянии пока улучшений нет.
РИА Новости 05:45
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Экс-духовник Поклонской предал анафеме всех, кто верит в пандемию

Экс-духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
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В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку

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Караваев назвал самого сильного игрока в «Зените»

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Лукашенко вновь высказался против остановки экономики из-за COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя останавливать предприятия и экономику страны из-за нового коронавируса, а нужно думать о том, что будет после окончания пандемии.
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

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В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса в республике

"В Республике Татарстан сегодня подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости 06:38
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Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
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Сегодня православные отмечают Красную горку

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Армия и оружие

США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A

США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
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Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

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Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
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Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат

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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
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Происшествия

Врач-нейрохирург скончался в Петербурге с диагнозом COVID-19

Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Врач-нейрохирург высшей категории, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.
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Общество

Из-за массового заражения коронавирусом введен карантин в Дивееве

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Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
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Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга певица Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
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Общество

В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
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Здоровье

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
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Происшествия

В Москве в многоэтажном доме произошел взрыв

В одной из квартир в 12-этажном жилом доме в Троицке (Новая Москва) произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс».
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