Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСотрудники футбольного «Динамо» переведены на удаленный режим работы

Сотрудники офиса "Динамо" переведены на удаленный режим работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
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Сотрудники футбольного «Динамо» переведены на удаленный режим работы

РИА Новости04:02

«Динамо» перевело сотрудников на удалённый режим работы из-за коронавируса

Чемпионат04:36

«Динамо» переведено на удаленный режим работы

Советский спорт05:09

Сотрудники «Динамо» будут работать из дома

Газета.Ru04:29
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
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Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
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В России расшифровали полный геном коронавируса

Газета.Ru 10:03
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Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
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В Якутии подтвердился первый случай заболевания коронавирусом

В Якутии подтвердился первый случай заболевания коронавирусом, сообщается 19 марта на сайте Роспотребнадзора.
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Златан Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 12:00
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Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.
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Паузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля

Перерыв в чемпионате Англии по футболу в связи с коронавирусом продлен до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении Английской премьер-лиги.
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Первый город в России ввел режим ЧС из-за коронавируса

Первым городом, в котором введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне пандемии коронавируса, стал Абакан в Республике Хакасия.
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Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме

Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
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Общество

В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
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Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Общество

В России зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом.
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Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
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Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
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Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
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Google временно прекращает обновление Chrome и Chrome OS

Сегодня Google объявила о том, что из-за перевода сотрудников на удалённую работу временно прекращается выпуск новых версий браузера Chrome и программной платформы Chrome OS.
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Происшествия

На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

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В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе

В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Известия 09:54
Финансы

Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
Право.ру 04:56
Экономика

Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса

18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.
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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
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ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке

Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 03:06
Гаджеты

Sony провела презентацию PlayStation 5

Компания Sony представила основные характеристики новой игровой консоли PlayStation 5. В связи с эпидемией коронавируса было невозможно устроить презентацию перед большой аудиторией.
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Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Здоровье

Первой заболевшей коронавирусом в Саратове стала женщина

Губернатор Саратовской области 19 марта выступил с официальным обращением в связи с первым зарегистрированным случаем заболевания коронавирусом в регионе.
Регион 64 09:22
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Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
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Общество

В России могут приравнять удаленную работу к работе в офисе

Напомним, что ряд российских компаний приняли решение о переводе работников на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 02:58
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Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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