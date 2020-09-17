Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

На изменение расходов в сфере "Национальная оборона" повлияло увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил России (в 2021 году примерно на 5,14 млрд рублей, в 2022 году примерно на 8,59 млрд рублей и в 2023 году примерно на 35,73 млрд рублей), а также уточнение среднегодового курса доллара США.