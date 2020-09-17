Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Транспортная полиция хочет опросить сопровождавших Навального

Пресс-секретарь господина Навального уточнила, что о допросе речи не идет. «Представитель Томской транспортной полиции хотел вручить повестки на опрос Илье Пахомову и Марии Певчих»,— написала госпожа Ярмыш в Twitter. Упомянутые сотрудники ФБК сопровождали господина Навального в поездке по Сибири.В источнике
С чего всё началось
ФАН

Минюст Германии получил второй запрос России по инциденту с Навальным

О том, что ГП направила немецкой стороне новый запрос по инциденту с Навальным, 14 сентября заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов. Запрос касался правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации Навального.
ФАНвчера в 08:08
Подробнее о событии
Томский Обзор

Томская полиция вызывает соратников Навального для опроса - пресс-секретарь оппозиционера

Томский Обзор10:50
РЕН ТВ

Сопровождавших Навального в Томске сотрудников ФБК вызвали на допрос

РЕН ТВ10:05
Коммерсантъ

Транспортная полиция хочет опросить сопровождавших Навального

Коммерсантъ10:26
URA.Ru

Reuters: следователи вызовут на допрос спутников Навального

URA.Ru10:15
Znak.com

Сопровождающих Алексея Навального вызвали на опрос в полицию

Znak.com10:11
РБК

ФБК сообщил о просьбе следователя поговорить из-за отравления Навального

РБК10:07
Эхо Москвы

Двоих сотрудников ФБК, сопровождавших Алексея Навального в Томске, вызвали на опрос в полицию

Эхо Москвы10:32

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

На изменение расходов в сфере "Национальная оборона" повлияло увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил России (в 2021 году примерно на 5,14 млрд рублей, в 2022 году примерно на 8,59 млрд рублей и в 2023 году примерно на 35,73 млрд рублей), а также уточнение среднегодового курса доллара США.
ТАСС08:57
19

Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
26

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
2,8K

COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии

В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению в своем Тelegram-канале.
РИА Новости08:41
11

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
183

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости10:45
35