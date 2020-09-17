Транспортная полиция хочет опросить сопровождавших Навального
Пресс-секретарь господина Навального уточнила, что о допросе речи не идет. «Представитель Томской транспортной полиции хотел вручить повестки на опрос Илье Пахомову и Марии Певчих»,— написала госпожа Ярмыш в Twitter. Упомянутые сотрудники ФБК сопровождали господина Навального в поездке по Сибири.В источнике
С чего всё началось
Минюст Германии получил второй запрос России по инциденту с Навальным
О том, что ГП направила немецкой стороне новый запрос по инциденту с Навальным, 14 сентября заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов. Запрос касался правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации Навального.
ФАНвчера в 08:08
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