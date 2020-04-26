Общество

РИА НовостиРИА НовостиСотрудники российских банков переедут жить на работу

Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать939
с чего всё началось

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители. Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.
РБК02:00

Подробнее о событии

Сотрудники российских банков переедут жить на работу

РИА Новости09:28

Совкомбанк в условиях пандемии отправил около 10 сотрудников жить в офис

Эхо Москвы05:32

Российские банки оставили часть сотрудников в офисах с проживанием

Известия06:16

Совкомбанк начал переводить сотрудников на работу с проживанием в офисе

Коммерсантъ04:23

СМИ: банки в России переводят сотрудников на работу с проживанием

Московский Комсомолец04:06

Банки готовятся к переводу части сотрудников на работу «с проживанием»

RT на русском06:31

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Политика

Песков рассказал о Путине-вирусологе

Песков отметил, что когда Путин плотно работает с какой-то темой, собирает экспертные мнения, то он во многом «и сам становится экспертом».
Профиль 08:26
10
Политика

В Эстонии ответили украинцам на учебник с российским Крымом

Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев с ответом о принятых мерах по учебнику английского языка, где Крым обозначен частью России.
Известия 09:39
6
Происшествия

В Туле из-за коронавируса умер терапевт

Врач-терапевт клинической больницы "РЖД-Медицина" Андрей Кузин с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Туле от двусторонней пневмонии.
ТАСС вчера в 17:10
55
Происшествия

В Тольятти возбудили дело в отношении трижды сбегавшего из больницы

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который, несмотря на инфекционное заболевание, неоднократно сбегал из больницы.
RT на русском 09:26
4
Футбол

Черышев приступит к тренировкам в составе «Валенсии» в начале мая

Soccer.ru 09:06
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,7K
Происшествия

Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы

Известия вчера в 21:33
640
Автоспорт

Даниил Квят отмечает 26-й день рождения

Сегодня празднует день рождения российский пилот команды «АльфаТаури» (ранее «Торо Россо») Даниил Квят.
Спорт-Экспресс 02:15
Финансы

К июлю рубль вернет свой докризисный курс

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию в мире и дал прогноз о начале восстановления финансовых рынков.
Российская газета вчера в 23:00
16
Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
181
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,8K
Общество

Жители Пхеньяна паникуют и скупают предметы первой необходимости

Паника началась в столице Северной Кореи на фоне сообщений о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. Люди покупают в магазинах основные товары.
News.ru 10:00
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
45
Общество

Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России

Попова и ранее отмечала, что майские праздники — не повод для нарушения режима самоизоляции.
РБК 07:57
125
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,7K
Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
552
Хоккей

КХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на следующий сезон

Напомним, что ранее в КХЛ было принято решение установить жесткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей на следующий сезон.
LiveSport.ru 09:49
Политика

Провокация Киева у берегов Крыма: ГПУ взялась за Порошенко и Турчинова

Минобороны Украины назвал провокацию у берегов Крыма боевым заданием >> Информацию о готовящемся предъявлении обвинения подтвердила бывший нардеп, журналист Виктория Сюмар.
РИА Новости Крым 07:47
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
500
Гаджеты

Xiaomi анонсировала в России новую версию Redmi Note 9 Pro

Речь идет о новинке Redmi Note 9S, которая официально дебютирует в России 28 апреля.
Газета DAILY вчера в 11:12
15
Общество

Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций

По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
138
Происшествия

В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ вчера в 13:49
53
Здоровье

В Свердловской области подтверждено ещё 33 случая COVID-2019

Екатеринбург, 25 апреля 2020, 14:02 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтверждено ещё 33 случая COVID-2019.
REGNUM вчера в 07:02
41
Авто

Запатентовали новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Деталь состоит из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 10:14
87
Экономика

ВС подтвердил незаконность вывода средств экс-руководством Рост-банка

Верховный суд России оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску банка "Траст" признали незаконным внесение Рост-банком (сейчас присоединен к "Трасту") 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции".
РИА Новости 05:55
2
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
736
Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:33
61
Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском 09:18
218
Хоккей

Дацюк примет решение о продолжении карьеры в ближайшие дни

Агент нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка Дэн Мильштейн рассказал о будущем хоккеиста.
Матч ТВ 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное