Общество
РИА НовостиСотрудники российских банков переедут жить на работу
Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
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с чего всё началось
Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители. Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.РБК02:00
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