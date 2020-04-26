Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители. Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.

с чего всё началось

Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.

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