Общество
Вести.RuСотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК. За неудобства работникам увеличили зарплату или другие бонусы.
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с чего всё началось
Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители. Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.РБК02:00
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Политика
Песков оценил работу нового кабмина в условиях кризиса и пандемии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новое правительство страны блестяще справляется в ситуации борьбы с коронавирусом.
Московский Комсомолец 07:15
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына
Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.
Lenta.ru вчера в 20:35
Космос
ОАЭ доставили марсианский зонд Hope на космодром в Японии
Передачу зонда Hope («Надежда») на место его запуска в Японии подтвердили Космическое агентство ОАЭ и Космический центр имени Мохаммеда бин Рашида, 26 апреля сообщает Gulf Business.
ИА Красная Весна 04:09
Общество
Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом
В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Общество
Сегодня православные отмечают Красную горку
Северпост 03:22
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
Известия 24 апреля в 08:50
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 08:08
Армия и оружие
Главный храм Минобороны откроется накануне Дня Победы
В главном храме Вооружённых сил России заканчиваются отделочные работы: устанавливаются мозаики, выкладываются полы и ступени.
News.ru 08:41
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Происшествия
Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом
Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус.
RT на русском 04:09
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A
США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
Космос
SpaceX вывел на испытания новый прототип Starship
Популярная механика вчера в 04:34
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
Общество
В Италии допустили открытие музеев и достопримечательностей в мае
Итальянские власти нацелены на открытие музеев и известных на весь мир археологических памятников, таких как Колизей и Помпеи, в мае 2020 года.
Российская газета 06:31
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс
Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве
Газета.Ru 08:44
Общество
Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России
По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
РИА Новости 06:51
Происшествия
Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
Происшествия
Мать и трое детей погибли на пожаре в Алтайском крае
В результате возгорания погибла 36-летняя женщина и ее трое детей, сообщили Федеральному агентству новостей источники в экстренных службах.
ФАН 01:36