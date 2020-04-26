Общество

Вести.RuВести.RuСотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК. За неудобства работникам увеличили зарплату или другие бонусы.
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с чего всё началось

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители. Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.
РБК02:00

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СМИ: банки в России переводят сотрудников на работу с проживанием

Московский Комсомолец04:06

Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах

Российская газета05:08

Совкомбанк начал переводить сотрудников на работу с проживанием в офисе

Коммерсантъ04:23

Банки готовятся к переводу части сотрудников на работу «с проживанием»

RT на русском06:31

Сотрудники российских банков переедут на работу

РИА Новости03:32

Совкомбанк в условиях пандемии отправил около 10 сотрудников жить в офис

Эхо Москвы05:32

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

РБК02:00
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
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Экономика

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