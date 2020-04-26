Общество
Вести.RuСотрудники российских банков переезжают на работу
Как рассказал первый зампред правления банка "Зенит" Константин Рыбаков, организация закупила вещи и продукты. Согласные на изоляцию сотрудники проверились на коронавирус. Им будет обеспечено медицинское сопровождение.
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с чего всё началось
Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители. Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.РБК02:00
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Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
RT на русском 11:17
Политика
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Политика
Северокорейские власти отреагировали на сообщения о смерти Ким Чен Ына
Взгляд.ру вчера в 19:26
Игры
Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Происшествия
Опубликованы данные о заражениях коронавирусом среди волгоградцев
За прошедшие сутки в Волгоградской области коронавирусной инфекцией заболели еще 30 человек.
Крестьянская жизнь 11:47
Здоровье
Сотрудники Коммунарки обещают уволиться из-за плохих условий труда
Проблематичными являются и условия защиты: из-за нехватки новых костюмов, медперсоналу приходится пользоваться старыми, поношенными кем-то комплектами.
OAnews 10:38
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Здоровье
Объявлено о смерти второго пациента с коронавирусом в Омской области
Согласно опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф информации, в Омской области скончался второй человек, у которого был обнаружен коронавирус.
Город55.ру 05:13
Здоровье
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Общество
Число умерших от коронавируса в Калининградской области увеличилось
В Калининградской области скончались двое пациентов, болевших коронавирусом. Таким образом общее число погибших достигло трёх.
РБК Калининград 06:56
Происшествия
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Lenta.ru вчера в 02:20
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
Происшествия
Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска
Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия 10:27
Общество
В Татарстане выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом
По данным на 26 апреля, в Татарстане зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции.
ProKazan.ru 05:44
Общество
В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года
Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что власти республики до конца года не станут открывать границы для иностранных туристов.
Страна Советов on-line 08:32
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог
Врач онкодиспансера Белгорода, у которого ухудшилось состояние после контакта с заболевшей коронавирусом пациенткой, скончался в больнице, сообщили в депздраве, 26 апреля.
Kursk.com 05:43
Общество
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
Общество
Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом
В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Российская газета вчера в 07:03
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Единоборства
Майк Тайсон собирается вернуться на ринг
Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс 24 апреля в 19:23