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Сотрудники российских банков переезжают на работу
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Как рассказал первый зампред правления банка "Зенит" Константин Рыбаков, организация закупила вещи и продукты. Согласные на изоляцию сотрудники проверились на коронавирус. Им будет обеспечено медицинское сопровождение.В источнике
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С чего всё начиналось
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Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители. Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.
РБК 02:00
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Сотрудники российских банков переедут на работу

РИА Новости 09:28
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СМИ: банки в России переводят сотрудников на работу с проживанием

Московский Комсомолец 04:06
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Российские банки оставили часть сотрудников в офисах с проживанием

Известия 06:16
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