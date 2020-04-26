Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители. Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.

с чего всё началось

Как рассказал первый зампред правления банка "Зенит" Константин Рыбаков, организация закупила вещи и продукты. Согласные на изоляцию сотрудники проверились на коронавирус. Им будет обеспечено медицинское сопровождение.

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