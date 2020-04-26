Общество
Вести.RuСотрудники российских банков переезжают на работу
Как рассказал первый зампред правления банка "Зенит" Константин Рыбаков, организация закупила вещи и продукты. Согласные на изоляцию сотрудники проверились на коронавирус. Им будет обеспечено медицинское сопровождение.
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с чего всё началось
Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители. Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.РБК02:00
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Происшествия
На Кубани скончался врач-рентгенолог, лечивший больных коронавирусом
Аргументы и Факты 16:05
Политика
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Политика
СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Общество
Академик РАН спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса
Распространение коронавируса может пойти на спад в июне, заявил академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 15:33
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
Кино
10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor 24 апреля в 09:55
Общество
Призывников начнут отправлять на военную службу после 20 мая
«По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнётся после 20 мая», — говорится в сообщении.
Парламентская газета 14:16
Общество
Премьер Италии объявил о смягчении карантина
Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29
Общество
Польша продлила остановку международного железнодорожного движения
Польша продлила остановку международного железнодорожного движения, а также обязанность двухнедельного карантина для лиц, прибывающих в страну, "до особого распоряжения".
РИА Новости 15:55
Общество
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи
Российская газета 11:06
Общество
Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии
Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
REGNUM 11:58
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
Наука
Геологи пересмотрели сроки начала тектонической активности Земли
Pravda.Ru 23 апреля в 14:55
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
В Подмосковье за сутки выявлено 605 новых случаев коронавируса
За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) вчера в 16:20
Футбол
Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020
Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт 15:51
Наука
Предложена простая и дешевая технология получения биотоплива из древесной щепы
Ученые исследовали новую технологию торрефикации (обжига) биомассы.
Индикатор 09:09
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия
Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях
Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
Здоровье
В больницах Уханя не осталось ни одного пациента с коронавирусом
В больницах города Ухань, который считается эпицентром начала пандемии COVID-19, нет ни одного пациента с коронавирусом.
Pravda.Ru 04:08
Общество
До конца года в Италии будут закрыты границы для туристов
Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини рассказал, что страна до конца 2020 года не собирается открывать границы для иностранных туристов.
Smolnarod.ru 05:33
Общество
Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Футбол
Александр Козлов рассказал, как отверг предложения «Милана» и «Интера» ради «Спартака»
Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов рассказал, что у него были предложения от «Милана» и «Интера», но он решил остаться в московском клубе.
Чемпионат 16:00
Авто
Новый кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA
В Китае состоялся дебют нового кроссовера концерна BAIC, который создан на модельной платформе, разработанной при сотрудничестве с Daimler.
SpeedMe 24 апреля в 06:13