По данным специалистов, за 2020 год заметно возросла доля заемщиков, работающих в торговле. Согласно исследованию онлайн-платформы Webbankir, на которое ссылается РИА Новости, выяснено, кто стал реже обращаться в компании с целью получения микрозайма.

С чего всё началось Аналитики выяснили, кто стал реже обращаться к микрозаймам Сотрудники силовых структур, юристы и работники IT-индустрии за прошедший год стали заметно реже обращаться за микрозаймами, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости 02:13