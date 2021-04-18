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Центральная Служба Новостей

Сотрудники российских силовых ведомств стали заметно реже обращаться за микрозаймами

По данным специалистов, за 2020 год заметно возросла доля заемщиков, работающих в торговле. Согласно исследованию онлайн-платформы Webbankir, на которое ссылается РИА Новости, выяснено, кто стал реже обращаться в компании с целью получения микрозайма.В источнике
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Аналитики выяснили, кто стал реже обращаться к микрозаймам

Сотрудники силовых структур, юристы и работники IT-индустрии за прошедший год стали заметно реже обращаться за микрозаймами, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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