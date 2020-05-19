Коронавирус

REGNUMREGNUMСотрудники склада сети «Красное и белое» отстранены от работы

Екатеринбург, 19 мая 2020, 16:49 — REGNUM В Свердловской области 635 сотрудников склада «Абсолют» торговой сети «Красное и белое» отстранены от работы. Об этом сообщает пресс-служба компании. В ближайшее время их всех проверят на коронавирус.
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