Екатеринбург, 19 мая 2020, 16:49 — REGNUM В Свердловской области 635 сотрудников склада «Абсолют» торговой сети «Красное и белое» отстранены от работы. Об этом сообщает пресс-служба компании. В ближайшее время их всех проверят на коронавирус.

Сотрудники склада сети «Красное и белое» отстранены от работы

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