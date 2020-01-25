Общество
РИА НовостиСотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио
По его данным, полиция арестовала бывшего сотрудника этой компании, японского гражданина Араки Ютаку. Его подозревают в том, что в феврале прошлого года он передал секретную информацию с сервера компании сотрудникам российского торгпредства. Подозреваемый в целом вину признает, сообщает агентство.
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На днях шведская компания Volvo объявила о старте приема заказов на электрическую модель XC40.
Футбол
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"Монако" проиграл "Страсбуру" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Страсбура".
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Bloomberg: Apple планирует в марте выпустить новый бюджетный iPhone
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Apple планирует с помощью нового iPhone расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.
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Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
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В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
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Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
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Рентгеновские лучи начинают отражаться от искривлённой области, а исследователи ловят этот сигнал для восстановления геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивной чёрной дыры.