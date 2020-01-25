Общество

РИА НовостиРИА НовостиСотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио

По его данным, полиция арестовала бывшего сотрудника этой компании, японского гражданина Араки Ютаку. Его подозревают в том, что в феврале прошлого года он передал секретную информацию с сервера компании сотрудникам российского торгпредства. Подозреваемый в целом вину признает, сообщает агентство.
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