Главный диетолог Москвы назвала людей, которым можно пропускать завтрак

Эксперт уточнила, что люди, привыкшие к иному распорядку дня — не предполагающему завтрак — а также не имеющие проблем со здоровьем и весом, могут не заставлять себя есть по утрам через силу.