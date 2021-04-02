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ТАСС

Сотрудники завода станков в Новосибирске приостановили работу из-за долгов предприятия

Сотрудники крупнейшего завода по производству станков "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске до мая приостановили работу из-за отключения предприятия от электроэнергии из-за долгов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.В источнике
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Крупнейшего российского производителя прессов обесточили в Новосибирске

Тайга.инфовчера в 05:05

Работников завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске отправили на производственный простой до 25 мая

Сиб.фмвчера в 02:46
Официальный комментарий
Правительство Новосибирской области
Правительство региона сообщает, что ситуация с выплатой задолженности по заработной плате высвобождаемым работникам ПАО «Тяжстанкогидропресс» находится на постоянном контроле у уполномоченных надзорных органов – исполнительные документы комиссии по трудовым спорам направлены в банк.
VN.RU - Все новости Новосибирской областивчера в 10:00

Новосибирские власти прокомментировали ситуацию с ПАО «Тяжстанкогидропресс»

Новая Сибирьвчера в 04:44

Летом на «Тяжстанкогидропрессе» не останется ни одного рабочего

ЧС-ИНФОвчера в 03:25

Сотрудники завода станков в Новосибирске приостановили работу из-за долгов предприятия

ТАССвчера в 04:47

Ситуация на ПАО «Тяжстанкогидропресс» находится под пристальным вниманием правительства НСО

НИА-Новосибирсквчера в 02:44

Сокращения на «Тяжстанкогидропрессе» пройдут с апреля по июнь 2021 года

НГСвчера в 03:08
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Интерфаксвчера в 12:44

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Полуостров Камчатка17:26