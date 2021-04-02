Сотрудники завода станков в Новосибирске приостановили работу из-за долгов предприятия
Сотрудники крупнейшего завода по производству станков "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске до мая приостановили работу из-за отключения предприятия от электроэнергии из-за долгов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.В источнике
Подробнее о событии
Официальный комментарийПравительство Новосибирской области
Правительство региона сообщает, что ситуация с выплатой задолженности по заработной плате высвобождаемым работникам ПАО «Тяжстанкогидропресс» находится на постоянном контроле у уполномоченных надзорных органов – исполнительные документы комиссии по трудовым спорам направлены в банк.VN.RU - Все новости Новосибирской областивчера в 10:00
Новосибирские власти прокомментировали ситуацию с ПАО «Тяжстанкогидропресс»
Новая Сибирьвчера в 04:44
Ситуация на ПАО «Тяжстанкогидропресс» находится под пристальным вниманием правительства НСО
НИА-Новосибирсквчера в 02:44