Сотрудники крупнейшего завода по производству станков "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске до мая приостановили работу из-за отключения предприятия от электроэнергии из-за долгов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

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