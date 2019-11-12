Семь сотрудников Нацбанка Украины были задержаны в Киеве по подозрению в хищении 1,2 млрд гривен (более $48 млн). Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на украинских силовиков.

Сотрудников Нацбанка Украины задержали по подозрению в хищении средств

Энергетика Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.

Политика Министр обороны Боливии ушёл в отставку Министр обороны Боливии Хавьер Савалета сообщил об уходе со своего поста на фоне массовых акций протеста и столкновений манифестантов с военнослужащими.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Происшествия Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.

Происшествия СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.

Общество Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.

Происшествия Юморист Ильяс Хасанов, попавший с участниками КВН в ДТП, скончался О трагедии стало известно сегодня утром. В больницу Хасанов попал после ДТП, которое произошло 8 ноября.

Общество Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы Напомним, весной 2018 года главу компании KGL Investment Марию Лазареву осудили на 10 лет за якобы невыполненный госконтракт по созданию портового хаба.

Политика Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Хоккей Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».

Кино Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.

Футбол Климкин призвал украинских фанатов не позориться перед Россией Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских болельщиков не позориться перед Россией после расистского скандала на матче чемпионата страны по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Происшествия На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.

Здоровье В Минздраве назвали смертоносную дозу спиртного Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина заявила, что жители Европы употребляют спиртное в течение всей недели, а россияне привыкли садиться за стол в выходные и праздники, сообщает RNS.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Общество Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.

Наука Обнаружена уникальная польза морской губки Сообщается, что соединения из морской губки обладают уникальными цитотоксическими и антибактериальными свойствами.

Космос SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.

Спорт Елена Вяльбе: уверена, что никто в мире не настроен против русской команды В интервью РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своих ожиданиях перед началом крупных соревнований, поделилась мнением насчет календаря Кубка мира, призналась, что верит в участие сборной России в Олимпийских играх 2022 года и пожелала скорейшего возвращения в спорт ушедшим в декрет лыжницам.

Экономика Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".

Происшествия Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Климовой Фанаты заметили, что актер Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Екатериной Климовой.