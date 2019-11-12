Общество
ИзвестияСотрудников Нацбанка Украины задержали по подозрению в хищении средств
Семь сотрудников Нацбанка Украины были задержаны в Киеве по подозрению в хищении 1,2 млрд гривен (более $48 млн). Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на украинских силовиков.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Происшествия
На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода
РИА Новости вчера в 11:21
Политика
На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 06:12
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Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку
Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама.
Известия 08 ноября в 21:05
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Ксения Бородина впервые сделала заявление о пластических операциях
Комсомольская правда вчера в 16:30
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru вчера в 03:00
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 10 ноября в 05:36
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Газета.Ru вчера в 06:00
Транспорт
Участок трассы в обход Челнов начнут строить в 2020 году
БИЗНЕС Online вчера в 06:32
Авто
Honda анонсировала дату начала продаж кроссовера Breeze
Японская компания по производству автомобилей Honda огласила дату старта продаж нового кроссовера Breeze.
NewInform 09 ноября в 02:45
Происшествия
В Тюмени полиция задержала известного блогера
В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Вестник вчера в 20:35
Политика
Помпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину
Газета.Ru вчера в 12:33
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Авто
Porsche показал прототипы нового 911 Turbo
Прошёл почти год с тех пор, как Porsche презентовал культовые авто 992-го поколения: 911 Carrera и Carrera S, но до сих пор мы еще не видели его более мощные версии.
За рулем Кубань 10 ноября в 15:57
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры историка Соколова
Следственный комитет опубликовал видеозапись с кадрами из квартиры историка СПбГУ Олега Соколова, где он убил 24-летнюю Анастасию Ещенко.
Взгляд.ру вчера в 11:24
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
РИА Новости вчера в 22:30
Музыка
Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России
Life.ru вчера в 21:14
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Политика
Одного из основателей «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле
«Белые каски» — неправительственная организация, которая действует в районах Сирии, занятых оппозиционными силами.
Snob.ru вчера в 07:24
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Музыка
Шнуров допустил появление нового солиста «Ленинграда»
Мойка78 вчера в 22:45
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика
США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ
Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
ФАН вчера в 18:58