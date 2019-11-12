Семь сотрудников Нацбанка Украины были задержаны в Киеве по подозрению в хищении 1,2 млрд гривен (более $48 млн). Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на украинских силовиков.

Сотрудников Нацбанка Украины задержали по подозрению в хищении средств

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