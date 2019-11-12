Общество
Российская газетаСотрудники Нацбанка Украины задержаны по подозрению в хищении средств
Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, среди задержанных - бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.
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