Политика
Российская газетаСотрудников Росгвардии обяжут представляться
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий. Также им предстоит предъявлять служебное удостоверение. Документ внесли в Госдуму члены комитета по безопасности и борьбе с коррупцией.
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В Госдуму внесли законопрект, по которому росгвардейцев обяжут представляться
Комсомольская правда04:58
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