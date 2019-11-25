Политика

Российская газетаРоссийская газетаСотрудников Росгвардии обяжут представляться

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий. Также им предстоит предъявлять служебное удостоверение. Документ внесли в Госдуму члены комитета по безопасности и борьбе с коррупцией.
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Сотрудников Росгвардии обяжут представляться и предъявлять документ

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