Политика
Российская газетаСотрудников Росгвардии обяжут представляться
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий. Также им предстоит предъявлять служебное удостоверение. Документ внесли в Госдуму члены комитета по безопасности и борьбе с коррупцией.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуму внесли законопрект, по которому росгвардейцев обяжут представляться
Комсомольская правда04:58
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отыгрался со счета 0:2 и упустил победу в концовке
Музыка
Певица из Польши победила на детском Евровидении
Наука
Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени
Ученые потратили несколько лет на то, чтобы адаптировать эту технологию для отслеживания РНК и белков в режиме реального времени.
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
Экономика
Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Китайская Huawei начинает продажу в России нового флагманского смартфона Mate 30 без сервисов Google.
Шоу-бизнес
На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице
Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Единоборства
Кокляев рассказал о плане на бой с Емельяненко
Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, как собирается действовать в поединке с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Общество
Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Армия и оружие
Израиль рассказал о соглашении с Россией бомбить Иран в Сирии
Израиль рассказал о разрешении России бомбить иранских военных в Сирии.
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Общество
Росконтроль проверил краковскую колбасу
Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.
Происшествия
В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика
В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Культура
Ротару споет на ностальгическом фестивале в Москве
Как стало известно несколько дней назад, певица больше не отказывается от выступлений в России — звезда приедет в страну в декабре, чтобы выступить на корпоративах и принять участие в популярном фестивале.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.
Авто
Начались продажи Lada Vesta с вариатором
На прошлой неделе стартовали продажи обновленной Lada Vesta, под капотом которой долгожданный тандем 1,6-литрового двигателя Renault H4Mk и вариатора Jatco JF015E.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Finnair отменила все рейсы в Россию в понедельник из-за забастовки
Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию и обратно, выполняемые в понедельник, из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиационной отрасли (IAU) с почтальонами, следует из сообщения перевозчика.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Политика
Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева
Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева.
Политика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа
«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.