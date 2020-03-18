"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента. Во вторник сдали тест на коронавирус журналисты, которые планируют освещать деятельность президента в Крыму 18 марта. Песков объяснил РИА Новости это мерами предосторожности.

с чего всё началось

Сотрудники администрации президента РФ в целях предосторожности проходят проверку на наличие коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов РИА «Новости».

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Гаджеты Продажи автомобилей марки Hongqi в Китае взлетели более чем вдвое Чанчунь, Китай, 17 марта 2020, 09:09 — REGNUM Продажи автомобилей марки Hongqi китайского автопроизводителя FAW Group взлетели на 103,8% за первые два месяца года в годовом исчислении, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Общество Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.

Общество Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.

Шоу-бизнес Женатому Жигунову приписывают роман с копией Анастасии Заворотнюк Женатому российскому режиссеру и популярному актеру Сергею Жигунову приписывают новый роман с практически точной копией актрисы Анастасию Заворотнюк - журналисткой Викторией Ворожбит.

Общество У газеты «Ведомости» меняются владельцы Алексей Голубович был одним из главных свидетелей обвинения по делу ЮКОСа. бывший акционер компании Леонид Невзлин, комментируя сделку, назвал Голубовича агентом ФСБ и выразил надежду на то, что журналисты «Ведомостей» теперь предпочтут найти новую работу.

Политика Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.

Экономика Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% Поставки нефти из России в Китай в январе 2020 года упали почти на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года в денежном выражении.

Религия РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.

Политика В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.