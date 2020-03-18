Коронавирус

КомпанияКомпанияСотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус

Сотрудники администрации президента РФ в целях предосторожности проходят проверку на наличие коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента. Во вторник сдали тест на коронавирус журналисты, которые планируют освещать деятельность президента в Крыму 18 марта. Песков объяснил РИА Новости это мерами предосторожности.
РИА Новостивчера в 23:02

Подробнее о событии

Сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

Коммерсантъ00:45

В Кремле подтвердили проверку на коронавирус сотрудников администрации

RT на русскомвчера в 23:26

Администрацию Путина проверят на коронавирус

Lenta.ru00:04

Сотрудники администрации президента России сдали тесты на коронавирус

Известиявчера в 23:35

Сотрудники администрации Путина сдают тесты на коронавирус

URA.Ruвчера в 23:29

Песков заявил о тестировании на вирус работников администрации президента

РБК00:19

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

РИА Новостивчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Гаджеты

Продажи автомобилей марки Hongqi в Китае взлетели более чем вдвое

Чанчунь, Китай, 17 марта 2020, 09:09 — REGNUM Продажи автомобилей марки Hongqi китайского автопроизводителя FAW Group взлетели на 103,8% за первые два месяца года в годовом исчислении, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 02:09
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Происшествия

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
RT на русском 01:35
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Футбол

Экс-хавбек «Арсенала» прокомментировал прекращение сезона в АПЛ

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Пол Мерсон прокомментировал возможное досрочное прекращение сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 19:18
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Lenta.ru 01:24
Музыка

Максим Фадеев хочет лишить певицу Глюкозу сценического имени

Продюсер Максим Фадеев намерен забрать у певицы Глюкозы ее сценическое имя и передать новой исполнительнице.
Piter.tv вчера в 02:19
Происшествия

Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден

Еще у четырех жителей Красноярского края подозревают коронавирус.
КП - Красноярск 02:29
Общество

В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом

Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
РБК 02:38
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Женатому Жигунову приписывают роман с копией Анастасии Заворотнюк

Женатому российскому режиссеру и популярному актеру Сергею Жигунову приписывают новый роман с практически точной копией актрисы Анастасию Заворотнюк - журналисткой Викторией Ворожбит.
Ugpressa.ru вчера в 17:21
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Общество

У газеты «Ведомости» меняются владельцы

Алексей Голубович был одним из главных свидетелей обвинения по делу ЮКОСа. бывший акционер компании Леонид Невзлин, комментируя сделку, назвал Голубовича агентом ФСБ и выразил надежду на то, что журналисты «Ведомостей» теперь предпочтут найти новую работу.
Эхо Москвы вчера в 16:04
Политика

Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов

Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Вести.Ru вчера в 05:51
Армия и оружие

Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему Россия победит в Третьей мировой войне.
Pravda.Ru вчера в 08:16
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%

Поставки нефти из России в Китай в январе 2020 года упали почти на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года в денежном выражении.
Газета.Ru 02:35
Политика

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Политика

Путин призвал укреплять долю среднего класса в России

Более 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политическая Экспертиза 02:45
Происшествия

В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос

Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации.
Эхо Москвы 01:31
Единоборства

Нурмагомедов обсудил с главой UFC перенос боя с Фергюсоном

Lenta.ru 02:42
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
РБК 02:48
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 16 марта в 20:22
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 11:25
Религия

РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений

Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Говорит Москва вчера в 03:52
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
РИА Новости 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное