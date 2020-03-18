Коронавирус
КомпанияСотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус
Сотрудники администрации президента РФ в целях предосторожности проходят проверку на наличие коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов РИА «Новости».
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с чего всё началось
"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента. Во вторник сдали тест на коронавирус журналисты, которые планируют освещать деятельность президента в Крыму 18 марта. Песков объяснил РИА Новости это мерами предосторожности.РИА Новостивчера в 23:02
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Еще у четырех жителей Красноярского края подозревают коронавирус.
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Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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Женатому российскому режиссеру и популярному актеру Сергею Жигунову приписывают новый роман с практически точной копией актрисы Анастасию Заворотнюк - журналисткой Викторией Ворожбит.
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Политика
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Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему Россия победит в Третьей мировой войне.
Экономика
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%
Поставки нефти из России в Китай в январе 2020 года упали почти на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года в денежном выражении.
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На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
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Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации.
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Общество
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Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
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Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
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Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.