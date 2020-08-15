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Сотрудников минского телецентра вызвали на экстренное совещание

Экстренная встреча сотрудников Белтелерадиокомпании с пресс-секретарём президента Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и главой верхней палаты парламента Натальей Кочановой началась в Минске. Работники телецентра начали подъезжать к зданию к 18:00.В источнике
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News.ru

Сотрудников минского телецентра вызвали на экстренное совещание

News.ruвчера в 12:09
КП - Беларусь

Сотрудники Белтелерадиокомпании сказали, что им надоело выпускать однобокие новости: с 17 августа планируют забастовку

КП - Беларусьвчера в 15:44
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Трамп не поддерживает идею саммита по Ирану до конца выборов в США

В ответ на предложение российского президента провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана президент Трамп ответил, что вряд ли поддержит эту идею до окончания выборов в США.
Трамп не поддерживает идею саммита по Ирану до конца выборов в США
Вести.Ru18:43

МВД пригрозило водителям уголовной ответственностью за нелегальный техосмотр

Российских водителей будут привлекать к уголовной ответственности за сознательное обращение к организациям, которые проводят техосмотр автомобилей без необходимой аккредитации, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Коммерсантъ19:51
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Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Лукашенко отметил, что у него состоялся обстоятельный разговор с российским президентом о ситуации в Белоруссии и добавил, что был удивлен тем, что Путин прекрасно был осведомлен о происходящем в республике.
Известия20:25
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Скрывающийся в Киеве Цепкало объявлен в розыск в России

Российская Федерация объявила в межгосударственный розыск незарегистрированного кандидата на должность президента Белоруссии Валерия Цепкало, в отношении которого на родине заведено уголовное дело о взятке.
Российский Диалогвчера в 11:38
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Президент «Барселоны» отказался подписать Альфонсо Дэвиса, потому что он канадец

За несколько месяцев до перехода Дэвиса в мюнхенский клуб бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков попросил президента клуба Хосепа Бартомеу обратить внимание на этого футболиста.
Евро-футбол.рувчера в 12:44

Священника на Украине выгнали из автобуса за слова о русской музыке

Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше, оттуда добрался благодаря добрым людям домой, — говорится в сообщении Винника.
News.ruвчера в 21:27
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Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
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В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.
РБКвчера в 23:14
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