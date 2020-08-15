Сотрудников минского телецентра вызвали на экстренное совещание
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Экстренная встреча сотрудников Белтелерадиокомпании с пресс-секретарём президента Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и главой верхней палаты парламента Натальей Кочановой началась в Минске. Работники телецентра начали подъезжать к зданию к 18:00.В источнике