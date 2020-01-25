Общество

РБКРБКПосольство сочло шпиономанией обвинения в адрес торгпредства в Японии

Полиция считает, что японцу также были оказаны услуги развлекательного характера в обмен на получение данных. Правоохранительные органы рассматривают версию о том, что подобные контакты были неоднократны, и сотрудники российского торгпредства получали секретные данные и ранее.
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