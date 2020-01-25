Общество
РБКПосольство сочло шпиономанией обвинения в адрес торгпредства в Японии
Полиция считает, что японцу также были оказаны услуги развлекательного характера в обмен на получение данных. Правоохранительные органы рассматривают версию о том, что подобные контакты были неоднократны, и сотрудники российского торгпредства получали секретные данные и ранее.
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Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Происшествия
На юге Москвы из шахты лифта спасли кошку
Кошку, которая четыре дня не могла выбраться из лифтовой шахты, спасли на юге Москвы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Гаджеты
Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Водитель BMW, устроивший смертельное ДТП с участием шести машин в Москве, за год получил 650 штрафов.
Хоккей
Василевский стал вторым в конкурсе вратарей Матча звезд НХЛ
В Матче звезд НХЛ прошел конкурс вратарей по количеству отраженных буллитов подряд.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Политика
Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о новой любви
Может быть, именно новому спутнику Милявская посвятила строки, которые прочитала в клипе давней подруги — певицы То-Ма, вместе они начинали легендарную войну с ТСЖ.
Происшествия
В Турции число жертв землетрясения достигло 19 человек
По данным ведомства, 15 человек погибли в провинции Элязыг, а четверо — в Малатье. В результате землетрясения также пострадали 922 человека.
Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Футбол
«Зенит» крупно уступил «Зальцбургу» в товарищеском матче
В контрольном поединке на сборах в Катаре санкт-петербургский «Зенит» крупно проиграл австрийскому «Зальцбургу».
Политика
Поклонская поздравила Зеленского с днём рождения
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») поздравила с днем рождения украинского лидера Владимира Зеленского.
Общество
Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
Здоровье
Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии
Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
Религия
В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа.
Политика
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Андрей Смолий высказал свою точку зрения об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Хоккей
«Спартак» дома обыграл «Трактор»
«Спартак» дома одержал «сухую» победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
«Барселона» и «Ювентус» обменялись футболистами
«Барселона» на своём официальном сайте объявила о сделке с «Ювентусом» по обмену футболистами.
Происшествия
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека
Общество
Синоптики предупредили о похолодании и метелях в Москве
На следующей неделе в четверг в Москве начнутся снегопады и метели, температура начнет понижаться.
Происшествия
Украинцы пострадали при атаке молдавского Ми-8 в Афганистане
Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.