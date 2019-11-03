Фигурное катание

RT на русскомRT на русскомКосторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 236,00 балла — 76,55 за короткую и 159,45 за произвольную программы.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Ученицы Тутберидзе покорили Францию: Косторная выиграла, Загитова — вторая

РИА Новостивчера в 17:24

«Ничего страшного». Плющенко успокоил фанатов Загитовой после поражения от Косторной во Франции

Sport24.ruвчера в 17:10

«Рада ли я обыграть Алину? Я рада, что она вместе со мной на подиуме». Как Косторная и Загитова покоряли Францию

Спорт день за днемвчера в 18:40

Алена Косторная – фигуристка из будущего. В ее катании соединились техника и магия

Sports.ruвчера в 18:00

Фигурное катание, Гран-при 2019, Загитова без шансов проиграла Косторной

Чемпионатвчера в 15:25

Загитова проиграла даже американке Белл. Пора паниковать?

Спорт-Экспресс00:25

Косторная обошла Загитову и выиграла Гран-при Франции

Матч ТВвчера в 14:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Происшествия

Убийство главы центра «Э» по Ингушетии назвали заказным

Взгляд.ру вчера в 12:41
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 01 ноября в 16:36
Экономика

Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн

Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Росбалт 01 ноября в 10:14
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поделился редким архивным фото с Пугачевой

Известный российский певец и композитор Игорь Николаев на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал довольно редкое архивное фото певицы Аллы Пугачевой в молодые годы.
Дни24 вчера в 10:16
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 01 ноября в 03:24
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Общество

Специалисты назвали методы борьбы с осенней хандрой

Переключение внимания, поход в театр и продукты, помогающие восполнить недостаток мелатонина и витамина D, рекомендуют психологи для борьбы с осенней хандрой.
News.ru вчера в 23:37
Политика

Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России

Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика

Стало известно о побеге Бабченко с Украины

Lenta.ru вчера в 16:35
Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области

В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 16:18
Кино

Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке

Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
РЕН ТВ вчера в 10:26
Наука

Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе

Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Хайтек+ вчера в 06:05
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Путешествия

На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Народные новости 01 ноября в 09:42
Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 01 ноября в 07:38
Политика

Киев намерен запросить помощь Канады в случае срыва Минских соглашений

Украина намерена попросить помощи Канады, как основного союзника, в случае полной невозможности выполнения Минских соглашений.
Военное обозрение 00:49
Здоровье

Раскрыты причины потери удовольствия от секса у российских мужчин

Lenta.ru вчера в 01:13
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru 01 ноября в 11:37
Гаджеты

IPhone 12 станет впечатляющим обновлением дизайна Apple

Смартфон iPhone 12 станет революционным обновлением в плане дизайна, но к моменту выхода внешний вид гаджета может немного отличаться от концепта.
iReactor 01:01
Теннис

Барти сыграет со Свитолиной в финале Итогового турнира WTA

RT на русском вчера в 10:03
Авто

В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро

Тарантас Ньюс вчера в 09:07
Единоборства

Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC

Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 00:04
Армия и оружие

The National Interest напомнил о последнем секретном самолете СССР

Актуальные Новости вчера в 10:30
Происшествия

Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском

Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Единоборства

Гарсия нокаутировал Дуно в андеркарде боя Ковалева с Альваресом

21-летний американец одержал 19-ю победу. Дуно потерпел второе поражение в 23 боях.
Sportbox.RU вчера в 23:32
Футбол

«Зенит» не смог в большинстве обыграть ЦСКА

«Зенит» из Санкт-Петербурга принимал на «Газпром Арене» столичный ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ. Матч завершился миром со счетом 1:1.
NewInform вчера в 13:22
Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика

Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ вчера в 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алёна Сергеевна Косторная
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, победительница и серебряный призёр финала юношеского Гран-при, дважды бронзовый призёр чемпионата России, победительница финала Кубка России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное