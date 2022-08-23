Lenta.ru«СовЭкон»: экспорт пшеницы в июле-августе 2022-го рухнул на 27%Экспорт пшеницы из России в июле-августе 2022-го рухнул на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 5,9 миллиона тонн, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «СовЭкон».Lenta.ruВ «СовЭкон» считают, что экспорт сохраняется на низких уровнях, так как цены на пшеницу из России выше, чем от других поставщиков, в первую очередь из Евросоюза.КоммерсантъВ компании также считают, что российские экспортеры могут столкнуться со сложностями в поставках из-за ухудшения погодных условий в Черном море и сезонной остановки речной навигации.КоммерсантъПроблемы у российских экспортеров пшеницы начались после введения санкций на фоне военных действий на Украине.Lenta.ruЧитать далееСвернутьАгротаймАгротаймКурьер. Среда. БердскГазета.RuАБНR.LifeНовые ИзвестияФАНMASHПодробнее о событииЗа год экспорт пшеницы из России упал на 27% до минимума с 2017-2018 годовГазета.Ru12:25Экспорт пшеницы из России рухнул на 27%Коммерсантъ11:37Самое цитируемое«СовЭкон»: экспорт пшеницы в июле-августе 2022-го рухнул на 27%Lenta.ru13:39Экспорт российской пшеницы упал на 27%АБН13:13Россия сократила продажи пшеницы за границу на 27%ФАН12:58Экспорт российской пшеницы упал на 27%Компания12:52Экспорт пшеницы из России упал на 27%ТАСС14:04Показать ещёОценить220Поделиться