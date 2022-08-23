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«СовЭкон»: экспорт пшеницы в июле-августе 2022-го рухнул на 27%

Экспорт пшеницы из России в июле-августе 2022-го рухнул на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 5,9 миллиона тонн, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «СовЭкон».
Lenta.ru
В «СовЭкон» считают, что экспорт сохраняется на низких уровнях, так как цены на пшеницу из России выше, чем от других поставщиков, в первую очередь из Евросоюза.
Коммерсантъ
В компании также считают, что российские экспортеры могут столкнуться со сложностями в поставках из-за ухудшения погодных условий в Черном море и сезонной остановки речной навигации.
Коммерсантъ
Проблемы у российских экспортеров пшеницы начались после введения санкций на фоне военных действий на Украине.
Lenta.ru

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За год экспорт пшеницы из России упал на 27% до минимума с 2017-2018 годов
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Экспорт пшеницы из России рухнул на 27%
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