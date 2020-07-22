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Deita.ruСовФед оценил идею о дополнительной выплате пенсионерам
Как отметил сенатор, на данный момент дополнительных средств в Пенсионном фонде и в бюджете на увеличение этих трат нет. Ранее стало известно, что с предложением о единовременной выплате 15 тысяч рублей каждому российскому пенсионеру выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.
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с чего всё началось
Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.РИА Новостивчера в 16:46
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Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей
Народные новостивчера в 19:08
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Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
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Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
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