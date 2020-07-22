Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

с чего всё началось

Как отметил сенатор, на данный момент дополнительных средств в Пенсионном фонде и в бюджете на увеличение этих трат нет. Ранее стало известно, что с предложением о единовременной выплате 15 тысяч рублей каждому российскому пенсионеру выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

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