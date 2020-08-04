Политика

РБКРБКСовбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране

Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток «цветных революций», — сказал госсекретарь. По его словам, подобные процессы продолжаются, «хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах».
Читать в источнике
Комментировать79

Подробнее о событии

Власти Белоруссии насчитали «шесть попыток» цветных революций в республике

Взгляд.рувчера в 12:56

В Совбезе Белоруссии заявили о шести попытках «цветных революций» в стране

Коммерсантъвчера в 14:17

Генсек Совбеза Белоруссии рассказал о попытках проведения «цветных революций» в стране

Газета.Ruвчера в 14:15

Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране

РБКвчера в 21:55

В Белоруссии рассказали о попытках шести «цветных революций» за время независимости

ТАССвчера в 12:21

Совбез Белоруссии заявил о постоянных попытках вмешательства в выборы

News.ruвчера в 12:01

Совбез Белоруссии заявил о постоянных попытках вмешательства в выборы

Lenta.ruвчера в 11:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Фигурное катание

Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко

Экспресс газета вчера в 09:52
7
Политика

В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
791
Политика

Грузинский посол в Израиле: Мы предупреждали в 2008-м, что после Грузии Россия двинется дальше

Не называя причин, по которым российская армия оказалась на грузинской территории, посол заявляет, что в 2008 году Грузия «предупреждала Европу о том, что грузинская территория не станет единственной для российской агрессии», что «после Грузии Россия двинется дальше».
Военное обозрение вчера в 23:52
1
Происшествия

В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте

В результате взрыва в Бейруте могли пострадать сотни человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана.
RT на русском вчера в 12:33
432
Экономика

«Аэрофлот» планирует отложить поставку десяти самолетов A350

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует отложить поставку десяти самолетов Airbus A350 на год или два.
ТАСС 01:00
Общество

Экс-сотрудника Google посадили на полтора года за кражу технологий

Вашингтон, 5 августа 2020, 05:48 — REGNUM Бывший инженер компании Google Энтони Левандовски 4 августа приговорён в США к полутора годам тюремного заключения за похищение у компании коммерческой информации о беспилотных автомобилях с её последующей передачей конкурентам.
REGNUM вчера в 22:48
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
504
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
466
Происшествия

Взрыв в ливанской столице мог произойти из-за детонации селитры

Взрыв в порту Бейрута (Ливан) произошёл из-за детонации 2750 тонн селитры, которую выгрузили с судна Rhosus в 2014 году.
Octagon.Media вчера в 23:34
Общество

Какие функции будут у новых электросчетчиков

По словам Маневича, новые приборы учета позволят внедрить дополнительные сервисы для потребителей и обеспечат возможность более легкой интеграции в сеть возобновляемых источников генерации и микрогенерации.
Вечерний Магадан вчера в 19:12
1
Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
1K
Политика

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
336
Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
400
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,2K
Происшествия

Следствие не установило заказчика по делу Голунова

REGNUM вчера в 08:58
466
Авто

УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

В Сети опубликовали рендерные изображения нового поколения УАЗ "Хантер".
Новые автомобили вчера в 22:37
75
Кино

Amazon представил финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны»

Стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал на Youtube-канале трейлер второго сезона сериала "Пацаны" про супергероев.
Экономика сегодня 01:29
10
Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
167
Кино

Слух о своем переходе из Marvel в DC прокомментировал Райан Рейнольдс

Актер в своем «Твиттер» решил разъяснить ситуацию сам и прокомментировать данную новость.
ГЛАС.RU вчера в 09:09
Энергетика

Хабаровский ОНФ поднял вопрос завышения цены на газ для населения

РО ОНФ в Хабаровском крае взяло на контроль ситуацию с завышением цен на доставку сжиженного газа в баллонах для жителей поселков Хабаровского района.
Аргументы недели вчера в 06:01
Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru вчера в 03:38
719
Политика

Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям

По мнению депутатов одной из фракций, снижение пенсионного возраста к «дореформенным» значениям решит главную проблему всей пенсионной системы Российской Федерации.
Амур.инфо 03 августа в 10:27
759
Здоровье

В Роскачестве рассказали о вреде свежевыжатых соков

Свежевыжатые соки могут принести организму не только пользу, но и вред, поэтому необходимо их умеренное потребление, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:40
2
Шоу-бизнес

Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols

По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
CT news вчера в 16:42
9
Шоу-бизнес

Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»

Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал 03 августа в 15:28
63
Культура

Пермский край посетит министр культуры РФ Ольга Любимова

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о планируемом визите в регион министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Новый компаньон 01:11
2
Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Футбол

Мосгорсуд снизил срок наказания Мамаеву

Мосгорсуд 3 августа в ходе рассмотрения жалобы на приговор снизил срок наказания футболисту Павлу Мамаеву до одного года исправительных работ.
Парламентская газета 03 августа в 10:34
75
Общество

Власти Крыма потратят 25 млн, чтобы научиться вызывать дожди

В Крыму власти региона объявили конкурс на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей.
Общественная служба новостей вчера в 12:36
16
Общество

«МаксимаТелеком» установит в вагонах метро камеры с распознаванием лиц

Конкурс на установку в вагонах Московского метрополитена более 12 тыс. камер с функцией распознавания лиц выиграла компания «МаксимаТелеком».
Коммерсантъ вчера в 22:42
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное