Политика
РБКСовбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране
Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток «цветных революций», — сказал госсекретарь. По его словам, подобные процессы продолжаются, «хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах».
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Генсек Совбеза Белоруссии рассказал о попытках проведения «цветных революций» в стране
Газета.Ruвчера в 14:15
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Фигурное катание
Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко
Экспресс газета вчера в 09:52
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Политика
Грузинский посол в Израиле: Мы предупреждали в 2008-м, что после Грузии Россия двинется дальше
Не называя причин, по которым российская армия оказалась на грузинской территории, посол заявляет, что в 2008 году Грузия «предупреждала Европу о том, что грузинская территория не станет единственной для российской агрессии», что «после Грузии Россия двинется дальше».
Военное обозрение вчера в 23:52
Происшествия
В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте
В результате взрыва в Бейруте могли пострадать сотни человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана.
RT на русском вчера в 12:33
Экономика
«Аэрофлот» планирует отложить поставку десяти самолетов A350
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует отложить поставку десяти самолетов Airbus A350 на год или два.
ТАСС 01:00
Общество
Экс-сотрудника Google посадили на полтора года за кражу технологий
Вашингтон, 5 августа 2020, 05:48 — REGNUM Бывший инженер компании Google Энтони Левандовски 4 августа приговорён в США к полутора годам тюремного заключения за похищение у компании коммерческой информации о беспилотных автомобилях с её последующей передачей конкурентам.
REGNUM вчера в 22:48
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Взрыв в ливанской столице мог произойти из-за детонации селитры
Взрыв в порту Бейрута (Ливан) произошёл из-за детонации 2750 тонн селитры, которую выгрузили с судна Rhosus в 2014 году.
Octagon.Media вчера в 23:34
Общество
Какие функции будут у новых электросчетчиков
По словам Маневича, новые приборы учета позволят внедрить дополнительные сервисы для потребителей и обеспечат возможность более легкой интеграции в сеть возобновляемых источников генерации и микрогенерации.
Вечерний Магадан вчера в 19:12
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
Следствие не установило заказчика по делу Голунова
REGNUM вчера в 08:58
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
В Сети опубликовали рендерные изображения нового поколения УАЗ "Хантер".
Новые автомобили вчера в 22:37
Кино
Amazon представил финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны»
Стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал на Youtube-канале трейлер второго сезона сериала "Пацаны" про супергероев.
Экономика сегодня 01:29
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Кино
Слух о своем переходе из Marvel в DC прокомментировал Райан Рейнольдс
Актер в своем «Твиттер» решил разъяснить ситуацию сам и прокомментировать данную новость.
ГЛАС.RU вчера в 09:09
Энергетика
Хабаровский ОНФ поднял вопрос завышения цены на газ для населения
РО ОНФ в Хабаровском крае взяло на контроль ситуацию с завышением цен на доставку сжиженного газа в баллонах для жителей поселков Хабаровского района.
Аргументы недели вчера в 06:01
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru вчера в 03:38
Политика
Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям
По мнению депутатов одной из фракций, снижение пенсионного возраста к «дореформенным» значениям решит главную проблему всей пенсионной системы Российской Федерации.
Амур.инфо 03 августа в 10:27
Здоровье
В Роскачестве рассказали о вреде свежевыжатых соков
Свежевыжатые соки могут принести организму не только пользу, но и вред, поэтому необходимо их умеренное потребление, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:40
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols
По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
CT news вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал 03 августа в 15:28
Культура
Пермский край посетит министр культуры РФ Ольга Любимова
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о планируемом визите в регион министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Новый компаньон 01:11
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Футбол
Мосгорсуд снизил срок наказания Мамаеву
Мосгорсуд 3 августа в ходе рассмотрения жалобы на приговор снизил срок наказания футболисту Павлу Мамаеву до одного года исправительных работ.
Парламентская газета 03 августа в 10:34
Общество
Власти Крыма потратят 25 млн, чтобы научиться вызывать дожди
В Крыму власти региона объявили конкурс на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей.
Общественная служба новостей вчера в 12:36
Общество
«МаксимаТелеком» установит в вагонах метро камеры с распознаванием лиц
Конкурс на установку в вагонах Московского метрополитена более 12 тыс. камер с функцией распознавания лиц выиграла компания «МаксимаТелеком».
Коммерсантъ вчера в 22:42