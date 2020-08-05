Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране
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Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране
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Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток «цветных революций», — сказал госсекретарь. По его словам, подобные процессы продолжаются, «хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах».В источнике
С чего всё началось
«Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций», – написал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии на своей странице в Facebook
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Подробнее о событии
Генсек Совбеза Белоруссии рассказал о попытках проведения «цветных революций» в стране
Газета.Ruвчера в 14:15