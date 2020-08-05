Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране

Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток «цветных революций», — сказал госсекретарь. По его словам, подобные процессы продолжаются, «хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах».В источнике
С чего всё началось
«Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций», – написал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии на своей странице в Facebook
.
Взгляд.рувчера в 12:56
Подробнее о событии
РБК

Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране

РБК21:55
Lenta.ru

Совбез Белоруссии заявил о постоянных попытках вмешательства в выборы

Lenta.ruвчера в 11:18
Газета.Ru

Генсек Совбеза Белоруссии рассказал о попытках проведения «цветных революций» в стране

Газета.Ruвчера в 14:15
Взгляд.ру

Власти Белоруссии насчитали «шесть попыток» цветных революций в республике

Взгляд.рувчера в 12:56
ТАСС

В Белоруссии рассказали о попытках шести «цветных революций» за время независимости

ТАССвчера в 12:21
News.ru

Совбез Белоруссии заявил о постоянных попытках вмешательства в выборы

News.ruвчера в 12:01
Коммерсантъ

В Совбезе Белоруссии заявили о шести попытках «цветных революций» в стране

Коммерсантъвчера в 14:17
Реклама

Подруга Картрайта рассказала о своих отношениях с погибшим рэпером

Подруга погибшего рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко заявила на допросе, что встречалась с ним в течение двух лет, а супруга музыканта Марина Кохал знала об их отношениях, сообщает «Пятый канал».
Аргументы и Факты01:58
3
Реклама

Кандидат в президенты Белоруссии допустил отмену выборов властями

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что власти страны могут использовать историю с задержанием под Минском более 30 россиян для введения чрезвычайного положения в стране и отмены выборов.
РИА Новости03:15
Реклама

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
671

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-lineвчера в 13:10
2,1K
Реклама

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия19:39
361

Предприятия Арктики предложили перевести с нефти на газ

Москва, 5 августа 2020, 09:58 — REGNUM Общественный совет Министерства природы России предложило перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ), сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий проект.
REGNUM02:58
Реклама

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости02:21
124

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъвчера в 08:46
467
Реклама
Реклама

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБКвчера в 05:52
953

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК02:30
2
Реклама

Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы

Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.
3DNewsвчера в 12:51
Реклама
Реклама